Σε ένα από τα άπειρα καφέ στο Παγκράτι δίπλα στην ταμειακή μηχανή εμφανίστηκε πρόσφατα το κουτί με τα φιλοδωρήματα και την αναγραφόμενη ένδειξη «Tips για τις συναυλίες του καλοκαιριού». Σε περίπτωση που δεν το είχατε αντιληφθεί, η γενιά Ζ προετοιμάζεται για παρεΐστικες συναυλιακές εμπειρίες. Ή, όπως διαφημίζει στο blog της μία δημοφιλής πλατφόρμα καταλυμάτων βραχείας μίσθωσης, η φετινή τάση στον συναυλιακό τουρισμό φέρνει στους σταθμούς των μεγάλων μουσικών εκδηλώσεων ομάδες φίλων για να παρακολουθήσουν από κοινού συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Και έτσι η αγορά καταλυμάτων προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στην αυξημένη ζήτηση καταλυμάτων. Η Airbnb μάλιστα διευκολύνει τα ταξίδια για συναυλίες και φεστιβάλ, προσφέροντας διαμονές και υπηρεσίες που βοηθούν τους λάτρεις της μουσικής – τους λες και συναυλιακούς groupies – είτε να χαλαρώσουν είτε να απολαύσουν το μουσικό τους ταξίδι με συμπληρωματικές εμπειρίες.

«Swift-lift»

Το 2024 η έκθεση της ιαπωνικής επενδυτικής τράπεζας Nomura υπογραμμίζει πως «τα τελευταία χρόνια οι περιοδείες συναυλιών έχουν γίνει όχι μόνο σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα, αλλά και δυνητικά σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας». Οπως αναφέρει το in.gr, η έκθεση Nomura είχε εντοπίσει το εφέ «Swift-lift» να διαμορφώνεται το 2023 κατά το πρώτο αμερικανικό σκέλος της περιοδείας της Τέιλορ Σουίφτ «Eras Tour». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ιαπώνων αναλυτών, η αμερικανική περιοδεία της Σουίφτ αντιπροσώπευε το 0,5% της αύξησης της ονομαστικής κατανάλωσης και η οικονομική ώθηση που προκάλεσε υπήρξε «αναμφισβήτητη» για τις 20 πόλεις των ΗΠΑ που επισκέφτηκε.

Και όταν τον Μάιο του 2024 η Τέιλορ Σουίφτ ξεκίνησε από το Παρίσι τον κύκλο των ευρωπαϊκών της εμφανίσεων, ένα νέο φαινόμενο προστέθηκε στην εισπρακτική μηχανή του συναυλιακού τουρισμού. Το ευρωπαϊκό σκέλος της «Eras Tour» περιελάμβανε 51 παραστάσεις σε 15 πόλεις (Παρίσι, Στοκχόλμη, Λισαβόνα, Μαδρίτη, Εδιμβούργο, Λίβερπουλ, Κάρντιφ, Ζυρίχη, Μιλάνο, Γκελσεκίρχεν, Αμβούργο, Μόναχο, Βαρσοβία, Βιέννη, Λονδίνο). Η ζήτηση για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κάθε συναυλιακό σταθμό της Σουίφτ ήταν αυξημένη, προκαλώντας την άνοδο και στις τιμές των καταλυμάτων σε σύγκριση με μία εβδομάδα πριν από την κάθε της συναυλία.

Αντίστοιχα, στην Αθήνα οι δύο συναυλίες των Coldplay το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου του 2024 ήταν ένα γεγονός που προσείλκυσε θαυμαστές τους τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να «εκτιναχθεί» η ζήτηση για καταλύματα τύπου Airbnb που επέφερε αύξηση και στις τιμές διαμονής σε αυτά τα καταλύματα.

Το φθινόπωρο, επίσης, αναμένεται ένα κύμα θαυμαστών στην περιοχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς η πολυαναμενόμενη σειρά συναυλιών του Χάρι Στάιλς προσελκύει πλήθη από παντού. Ηδη η αναζήτηση για διαμονή στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που συμπίπτουν με τις εμφανίσεις του Στάιλς έχει αυξηθεί περισσότερο από 200%. Ενδεικτικό των προτιμήσεών τους είναι η ενοικίαση μεγάλων κατοικιών για να μοιραστούν με φίλους τους χώρους και τα δωμάτια, αλλά και το κόστος του ταξιδιού.

Ωστόσο η Airbnb φροντίζει ώστε οι ενδιαφερόμενοι ταξιδιώτες της μουσικής να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους. Προτείνει υπηρεσίες σεφ για μαγείρεμα εντός του καταλύματος, συνεδρίες στάιλινγκ και εκθαμβωτικού – glam μακιγιάζ για την ημέρα της συναυλίας, ακόμη και ανάγνωση τράπουλας Ταρό για να περάσει ευχάριστα ο χρόνος αναμονής μέχρι την εκδήλωση. Αλλά και για να φύγει η εξάντληση και η ένταση από την έξαρση της βραδιάς, μια χαλαρωτική συνεδρία ρεφλεξολογίας είναι εύκολο να προκύψει. Με μία επιπλέον επιβάρυνση φυσικά.

Τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται ιδανικά για τους νέους λάτρεις των συναυλιών. Μόνο ο πλανήτης Γη έχει ένα μικρό θέμα με τα ποσοστά εκπομπών άνθρακα του συναυλιακού τουρισμού: σύμφωνα με τις μετρήσεις της ομάδας μετρήσεων κλίματος του ΜΙΤ, τα ταξίδια των φαν αντιπροσωπεύουν το 62,2% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της βιομηχανίας ζωντανής μουσικής στις ΗΠΑ – και το 77,2% στο Ηνωμένο Βασίλειο.