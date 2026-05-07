Οι ανταρόλυκοι που «αναβίωσε» η Colossal Biosciences έχουν φτάσει πλέον σε αναπαραγωγική ηλικία, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στο φιλόδοξο πρόγραμμα de-extinction της αμερικανικής εταιρείας. Χρησιμοποιώντας DNA ηλικίας χιλιάδων ετών, οι επιστήμονες τροποποίησαν το γονιδίωμα σύγχρονων λύκων, επιχειρώντας να «αναστήσουν» το εξαφανισμένο είδος. Ο Ρωμύλος, ο Ρέμος και η Καλίσι, τα τρία πρώτα ζώα του προγράμματος, είναι πλέον έτοιμα να αναπαραχθούν, με την εταιρεία να προχωρά σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για την ενίσχυση της αγέλης.

Η Colossal Biosciences, με έδρα το Ντάλας του Τέξας, είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι κατάφερε να δημιουργήσει τους πρώτους ανταρόλυκους (dire wolves) – ένα είδος που εξαφανίστηκε περίπου 12.000 χρόνια πριν, στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων. Το ζώο έγινε ιδιαίτερα γνωστό μέσα από τη σειρά Game of Thrones, όπου αποτέλεσε σύμβολο ισχύος και μυθολογίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, τα τρία ζώα της εταιρείας είναι υγιή και ευδοκιμούν. Ο διευθυντής για τα θέματα ζώων της Colossal, Ματ Τζέιμς, δήλωσε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου πληθυσμού, ικανού να αναπαράγεται φυσιολογικά χωρίς εξωτερική παρέμβαση. «Η αγέλη των ανταρόλυκων έχει φτάσει σε αναπαραγωγική ηλικία, αλλά αρχικά θα αυξηθεί μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ θα δημιουργούνται νέα, γενετικά διαφορετικά άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την «αναβίωση» του είδους, οι επιστήμονες συνέκριναν το DNA του γκρίζου λύκου με εκείνο του ανταρόλυκου, εντοπίζοντας κρίσιμες διαφορές. Δείγματα DNA προήλθαν από κρανίο ηλικίας 72.000 ετών στο Άινταχο και από δόντι 13.000 ετών στο Οχάιο. Μετά την ανάλυση, προχώρησαν σε 20 γενετικές τροποποιήσεις, εισάγοντας χαρακτηριστικά όπως λευκό τρίχωμα, μεγαλύτερα δόντια και πιο μυώδη σωματική διάπλαση.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024. The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Τα τροποποιημένα κύτταρα εισήχθησαν σε ωάρια σκύλων και εμφυτεύτηκαν σε μήτρες για κυοφορία. Οι λύκοι γεννήθηκαν με καισαρική τομή, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές. Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας, Μπεν Λαμ, δήλωσε ότι «οι ανταρόλυκοι τα πάνε εξαιρετικά» και ζουν σε ένα ασφαλές οικολογικό καταφύγιο 2.000 στρεμμάτων, σε μυστική τοποθεσία στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ. Εκεί τρέφονται με βοδινό, ελάφι, άλογο και ειδικά παρασκευασμένη ξηρή τροφή.

Οι ανταρόλυκοι περιπλανιούνταν κάποτε στις πεδιάδες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής κατά την εποχή του Πλειστόκαινου, προτού εξαφανιστούν λόγω κλιματικών αλλαγών και έλλειψης θηραμάτων.

Τα επόμενα σχέδια: ντόντο, μαμούθ, τίγρης της Τασμανίας και μπλε αντιλόπη

Η εταιρεία δεν σταματά στους ανταρόλυκους. Η Colossal Biosciences έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να «αναστήσει» το ντόντο, με σκοπό να το επανεισαγάγει στη φύση στον Μαυρίκιο, καθώς και το μαλλιαρό μαμούθ, για το οποίο ήδη έχει εισαγάγει γονίδια σε μικρά θηλαστικά, δημιουργώντας τα πρώτα «μαλλιαρά ποντίκια».

Στο φιλόδοξο πλάνο περιλαμβάνονται επίσης ο τίγρης της Τασμανίας, που εξαφανίστηκε το 1936, και το μόα, ένα τεράστιο πτηνό ύψους έως 3,6 μέτρων που κυριαρχούσε στα δάση της Νέας Ζηλανδίας μέχρι τον 15ο αιώνα. Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να «αναστήσει» και την μπλε αντιλόπη (bluebuck) της Νότιας Αφρικής.

Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι τα υπό «αναβίωση» ζώα δεν είναι αυθεντικά εξαφανισμένα είδη αλλά γενετικά τροποποιημένα υβρίδια. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα «100% πανομοιότυπο» πλάσμα, επιμένοντας όμως πως στόχος της είναι η αποκατάσταση χαμένων οικολογικών ισορροπιών.

Βίντεο και φωτογραφίες με τους ανταρόλυκους δημοσίευσε η Colossal Biosciences, παρουσιάζοντας τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.