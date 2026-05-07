Σε μια κίνηση που αναμένεται να αναδιατάξει τις ισορροπίες ασφαλείας στη γηραιά ήπειρο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το πιο καθοριστικό βήμα της Ουάσιγκτον για τον περιορισμό του στρατιωτικού της αποτυπώματος στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα, αβέβαιη εποχή στις διατλαντικές σχέσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απότοκη της δημόσιας διαφωνίας μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Ιράν, ενώ αντανακλά τη δυσφορία μηνών από την πλευρά του Λευκού Οίκου για την ελλιπή συνεισφορά των Ευρωπαίων στις αμυντικές δαπάνες.

Παρά την επικείμενη μείωση, η αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη παραμένει εντυπωσιακή, θυμίζοντας μια «ξεχασμένη» αμερικανική πολιτεία διάσπαρτη σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025, περίπου 68.000 ενεργοί στρατιωτικοί υπηρετούν μόνιμα στην ήπειρο, επανδρώνοντας ένα δίκτυο 31 μόνιμων βάσεων και 19 επιπλέον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

O πληθυσμός αυτός είναι αντίστοιχος εκείνου μιας πόλης. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς, όπως θα δούμε παρακάτω, ότι πάνω από τους μισούς, διαβιούν σε συγκεκριμένη περιοχή της Γερμανίας.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (USEUCOM) επιβλέπει τις επιχειρήσεις μέσω έξι κλάδων —Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας, Πεζοναυτών, Ειδικών Επιχειρήσεων και της νεοσύστατης Δύναμης Διαστήματος— με στρατηγεία που εστιάζουν στην αντιμετώπιση κρίσεων και την ασφάλεια σε Ευρώπη και Αφρική.

Ο «πυλώνας» αυτής της παρουσίας παραμένει η Γερμανία, η οποία, παρά την απόσυρση των 5.000 ανδρών, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση στην Ευρώπη, το Ράμσταϊν.

Με 36.436 μόνιμους ένστολους κατανεμημένους σε πέντε μεγάλες φρουρές, η Γερμανία αποτελεί το κέντρο βάρους των αμερικανικών δυνάμεων από το 1952.

Ακολουθεί η Ιταλία, ένα στρατηγικό προπύργιο στον ευρωπαϊκό Νότο με παρουσία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εκεί σταθμεύουν 12.662 στρατιώτες του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, επανδρώνοντας κρίσιμες βάσεις στη Βιτσέντζα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία.

Στη Μεγάλη Βρετανία, το αμερικανικό αποτύπωμα επικεντρώνεται κυρίως στην Πολεμική Αεροπορία, με 10.156 ένστολους να υπηρετούν σε τρεις μεγάλες βάσεις.

Νοτιότερα, στην Ισπανία, οι ΗΠΑ διατηρούν 3.814 μόνιμους στρατιωτικούς κοντά στα Στενά του Γιβραλτάρ, ελέγχοντας το κρίσιμο πέρασμα μεταξύ Ατλαντικού και Μεσογείου μέσω ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων.

Τέλος, η Πολωνία αναδεικνύεται σε κεντρικό κόμβο για την Ανατολική Ευρώπη. Αν και διαθέτει μόλις 369 μόνιμα στελέχη, η χώρα φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες εναλλασσόμενων δυνάμεων που χρηματοδοτούνται μέσω της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής» σε τέσσερις διαφορετικές βάσεις.

Η απόφαση για τη μείωση των δυνάμεων στη Γερμανία θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως μια ηχηρή προειδοποίηση προς το Βερολίνο, σε μια στιγμή που η παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια απαιτεί τη μέγιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ των συμμάχων. Η «αμερικανική πόλη» της Ευρώπης μπορεί να μικραίνει, αλλά παραμένει η ραχοκοκαλιά της δυτικής αμυντικής στρατηγικής.