Εμπιστοσύνη εκφράζουν οι Έλληνες πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει πολιτικές σκοπιμότητες γύρω από την υπόθεση.

Περισσότεροι από επτά στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι θεωρούν αμερόληπτη τη δράση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρας Κοβέσι, γεγονός που αποτυπώνει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης προς τον θεσμό.

Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδουν στη διαφάνεια.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της:

το 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»,

το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει,

το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες»,

το 6,8% λέει πως «σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες»,

το 6,3% «δεν ξέρει/δεν απαντά».

Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

το 7,3% λέει «σίγουρα σωστή»

το 15,6% λέει «μάλλον σωστή»

το 13,7% λέει «μάλλον λάθος»

το 58% «σίγουρα λάθος»

το 5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Στην ερώτηση για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες απάντησαν:

36% «πολύ καθοριστικό»

24,7% «αρκετά καθοριστικό»

19,2% «όχι και τόσο»

16,5% «καθόλου»

3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή:

το 63,1% λέει «σίγουρα»,

το 16,7% λέει «μάλλον»,

το 9,4% λέει «μάλλον δεν πρέπει να συσταθεί»,

το 5,5% λέει «σίγουρα δεν πρέπει»,

Οι 7 στους 10 από τη ΝΔ λένε πως «πρέπει να γίνει αυτό».

Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε:

το 39,5% λέει «σίγουρα συμφωνώ»,

το 28,2% «μάλλον συμφωνώ»,

το 10,3% «μάλλον διαφωνώ»,

το 13% «σίγουρα διαφωνώ».

Μάλιστα το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών.

Την ίδια ώρα, καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.

Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».

Σε ερώτηση εάν ο Κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή:

το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν»,

το 13,5% λέει «μάλλον»,

το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή»,

το 57,8% λέει «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή».

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:

22,5% η Νέα Δημοκρατία

3,9% ΣΥΡΙΖΑ

11,3% ΠΑΣΟΚ

6% ΚΚΕ

8,5% Ελληνική Λύση

1,8% Νίκη

7,9% Πλεύση Ελευθερίας

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο:

28,8% Νέα Δημοκρατία

5% ΣΥΡΙΖΑ

14,5% ΠΑΣΟΚ

7,7% ΚΚΕ

10,9% Ελληνική Λύση

2,3% Νίκη

10,1% Πλεύση Ελευθερίας

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:

11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»,

12,1% «μάλλον»,

15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»,

57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω».

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:

6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»,

18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»,

18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»,

49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω».

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά: