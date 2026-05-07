Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένας δόκιμος μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διακομιδή του για ιατρικές εξετάσεις, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα voria.gr, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης (5/5) ο 48χρονος δόκιμος μοναχός της Μονής Αγίου Παύλου, υπήκοος Σερβίας, μεταφέρθηκε με οξύ πόνο στο στήθος στο Κέντρο Υγείας στις Καρυές για εξετάσεις. Οι γιατροί έκριναν, ότι έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω έλεγχο.

Συνοδευόμενος από γιατρό, ο μοναχός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Δάφνης, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά αντιδρούσε στην επιβίβασή του στο πλοίο προς Ουρανούπολη. Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στον Πολύγυρο. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο 48χρονος φέρεται να παρουσίασε έντονη ανησυχία και σε μια στιγμή πανικού άνοιξε την πόρτα του εν κινήσει ασθενοφόρου και πήδηξε στο οδόστρωμα. Η πτώση του προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι διασώστες τον επανέφεραν στο ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Εκεί, οι γιατροί αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υπέστη αλλεπάλληλες ανακοπές καρδιάς. Ο δόκιμος μοναχός χειρουργήθηκε το βράδυ της Τρίτης και παραμένει διασωληνωμένος, σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ που συμμετείχαν στη μεταφορά συνελήφθησαν με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι την ίδια ημέρα.