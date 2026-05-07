Tις προθέσεις των πολιτών απέναντι στα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα, καθώς και την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πολίτες αξιολογούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ απαντούν και στο ενδεχόμενο να στηρίξουν τα νέα πολιτικά σχήματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού. Η έρευνα δείχνει επίσης το ποσοστό επιρροής που αναμένεται να έχουν τα νέα κόμματα στα ήδη υπάρχοντα κοινοβουλευτικά.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Pulse καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία με πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ειδικότερα, ΝΔ συγκεντρώνει 24% έναντι 12% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας που έχουν από 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΑ με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η ΝΙΚΗ με 1,5%, όσο και η Δημοκράτες-Προοδευτικό Κίνημα, η Σπαρτιάτες με 1%, όσο και η Νέα Αριστερά, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 11%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 17,5%.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,5% έναντι 14,5% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜέΡΑ25 με 3%, ΝΙΚΗ με 2%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με 2%, Σπαρτιάτες με 1%, Νέα Αριστερά με 1% και τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 13%.

Ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον το 20%, ενώ το 71% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Ένα κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον το 21%, ενώ το 68% δεν θα το ψήφιζε.

Ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον το 12%, ενώ το 78% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Όσον αφορά τα πρόσφατα μέτρα οικονομικής στήριξης των πολιτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το 8% απαντά ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση, το 37% θεωρεί το ίδιο, αλλά ότι χρειάζονται και άλλα, το 43% ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση και το 12% ότι δεν έχει ενημερωθεί.