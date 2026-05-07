Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό που εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να «μείνει περιορισμένο», εφόσον εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Ωστόσο, ο οργανισμός εκτιμά ότι είναι «πιθανό» να υπάρξουν και άλλα κρούσματα.

Το πλοίο MV Hondius, που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά την ανακοίνωση του ΠΟΥ την Κυριακή, σύμφωνα με την οποία τρεις επιβάτες πέθαναν και η ύποπτη αιτία ήταν ο χανταϊός.

Έξι χρόνια μετά την πανδημία της Covid, ο ΠΟΥ εμφανίζεται καθησυχαστικός για την τρέχουσα εστία λοίμωξης, η οποία μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. Η Μαρία Βαν Κέρκοβ, επικεφαλής του Τμήματος Πρόληψης και Προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ, τόνισε ότι «δεν πρόκειται για την αρχή μιας επιδημίας ή πανδημίας», αλλά για μια ευκαιρία να υπογραμμιστεί η σημασία των επενδύσεων στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες.

Η ίδια πρόσθεσε πως «δεν πρόκειται για Covid ούτε για γρίπη», επισημαίνοντας ότι η μετάδοση του ιού είναι διαφορετική. Από την πλευρά του, ο Αμπντιραχμάν Μαχάμουντ, διευθυντής επιχειρήσεων στο Τμήμα Συναγερμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Υγειονομικών Καταστάσεων του ΠΟΥ, σημείωσε ότι το περιστατικό θα παραμείνει περιορισμένο αν εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα δημόσιας υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους, δήλωσε ότι, αν και πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία θεωρείται μικρός. Οι δηλώσεις έγιναν κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου του ΠΟΥ από την έναρξη της κρίσης.

Πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί οκτώ κρούσματα, εκ των οποίων τρία ήταν θανατηφόρα. Πέντε από τα οκτώ επιβεβαιώθηκαν ως χανταϊός, σύμφωνα με τον Τέντρος. Λόγω της περιόδου επώασης του στελέχους των Άνδεων, που μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν νέα περιστατικά.

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται μέσω επαφής με τρωκτικά. Το στέλεχος των Άνδεων είναι το μοναδικό γνωστό που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το MV Hondius, το οποίο πραγματοποιεί από την 1η Απριλίου κρουαζιέρα στον Ατλαντικό, κατευθύνεται από το Πράσινο Ακρωτήρι προς τα Κανάρια Νησιά. Εκεί, οι περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος θα τεθούν υπό παρακολούθηση πριν επιστρέψουν στις χώρες τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, κανείς πλέον δεν παρουσιάζει συμπτώματα στο πλοίο. Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε την πληροφορία, με τη Βαν Κέρκοβ να τονίζει ότι «το γεγονός πως δεν υπάρχουν συμπτωματικοί επιβάτες είναι ενθαρρυντικό».

Διεθνής κινητοποίηση και επιτήρηση

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι τριάντα επιβάτες, μεταξύ των οποίων και η σορός του πρώτου θύματος, αποβιβάστηκαν στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης. Ο ΠΟΥ ενημέρωσε τις 12 χώρες των πολιτών που αποβιβάστηκαν, μεταξύ αυτών ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Η Αργεντινή αποστέλλει περίπου 2.500 κιτ ανίχνευσης του χανταϊού προς πέντε χώρες. Οι τρεις επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους ήταν μια Γερμανίδα και ένα ζευγάρι Ολλανδών που ταξίδευαν στη Νότια Αμερική, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα παρατήρησης πουλιών σε περιοχές όπου ζει είδος αρουραίου, γνωστό φορέα του ιού των Άνδεων.

Το πλοίο στα Κανάρια Νησιά

Το MV Hondius αναμένεται να καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά το Σαββατοκύριακο. Ο Τέντρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε «τακτική επαφή με τον καπετάνιο του πλοίου» και πως το ηθικό των επιβατών έχει βελτιωθεί από τότε που η κρουαζιέρα συνεχίστηκε.

«Τον ευχαρίστησα για όλα όσα έκανε για την προστασία των ανθρώπων που έχει υπό την ευθύνη του», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.