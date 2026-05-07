Το μέλλον του Άλμπερτ Ριέρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο, καθώς η εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα στη Bundesliga έχουν φέρει έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του συλλόγου.
«Έχασε τις αισθήσεις του ο Βαλβέρδε» – Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το επεισόδιο ανάμεσα στον Ουρουγουανό και τον Τσουαμενί
Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει να ξεφεύγει, καθώς το εσωτερικό της ομάδας βρίσκεται σε έντονη αναταραχή μετά από νέο επεισόδιο μεταξύ του Βαλβέρδε και του Τσουαμενί. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, το επεισόδιο ξεκίνησε από προηγούμενη ένταση στην προπόνηση και κορυφώθηκε την επόμενη ημέρα, όταν οι δύο παίκτες είχαν νέα αντιπαράθεση, με την […]
Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για αναστολή ποινής!
Αναστολή της ποινής που επέβαλε η ΔΕΑΒ θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, μετά την απόφαση για μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, η οποία αφορά την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ. Στο «τριφύλλι» θα κινηθούν άμεσα σε νομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια ώστε να πετύχουν την αναστολή της άμεσης εφαρμογής […]
Premier League: Υποψήφιος για παίκτης του μήνα ο Μαυροπάνος
Η σεζόν στην Premier League μπαίνει στην τελική της ευθεία και η «μάχη» της παραμονής έχει πάρει φωτιά, με Τότεναμ και Γουέστ Χαμ να προσπαθούν να αποφύγουν την τελευταία επικίνδυνη θέση που οδηγεί στην Championship. Ήδη οι Μπέρνλι και Γουλβς έχουν υποβιβαστεί, με μία ακόμη ομάδα να συμπληρώνει το παζλ του υποβιβασμού. Η Γουέστ Χαμ, […]
Παραμένει στη EuroLeague παρά τα σενάρια για NBA Europe η Βιλερμπάν
Η Βιλερμπάν το τελευταίο διάστημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων σεναρίων σχετικά με το μέλλον της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με φήμες να τη θέλουν να αποχωρεί από τη EuroLeague και να στρέφεται σε νέα πρότζεκτ, όπως το NBA Europe, αλλά και πιθανές συνεργασίες με τη FIBA. Η αίσθηση που υπήρχε στη Γαλλία ήταν πως ο […]
Αλλαγή ονόματος στο «Έτιχαντ» της Μάντσεστερ Σίτι μετά από 15 χρόνια
Η Μάντσεστερ Σίτι θα παραταχθεί απέναντι στη Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League με μια συμβολική αλλαγή στο γήπεδό της, καθώς το «Έτιχαντ» θα φέρει προσωρινά νέα ονομασία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο φιλανθρωπικών δράσεων για την τοπική κοινωνία του Μάντσεστερ, η έδρα των «Πολιτών» θα μετονομαστεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι σε «The City in […]