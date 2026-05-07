Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία, η διοίκηση των «αετών» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Ισπανού τεχνικού στο φινάλε της σεζόν, παρότι το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος απέναντι στην Ντόρτμουντ το προσεχές Σαββατοκύριακο, με την πίεση προς τον Ριέρα να αυξάνεται διαρκώς.

🚨🦅 #SGE – Albert Riera (44/🇪🇸) steht bei Eintracht Frankfurt vor dem Aus. Trennung nach Saisonende ist nach Sky Infos geplant. Bei Debakel morgen beim #BVB auch sofortige Trennung möglich. Das Szenario soll aber vermieden werden. Eintracht würde bei Trennung gut aus dem bis… — Patrick Berger (@berger_pj) May 7, 2026

Οι άνθρωποι της Άιντραχτ εμφανίζονται απογοητευμένοι όχι μόνο από τον απολογισμό της ομάδας στο πρωτάθλημα, αλλά και από τη συνολική αγωνιστική παρουσία της, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Την ίδια στιγμή, στη Γερμανία έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, με τον Ματίας Χάισλε να βρίσκεται ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους για την τεχνική ηγεσία.