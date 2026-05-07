Το μέλλον του Άλμπερτ Ριέρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο, καθώς η εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα στη Bundesliga έχουν φέρει έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία, η διοίκηση των «αετών» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Ισπανού τεχνικού στο φινάλε της σεζόν, παρότι το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος απέναντι στην Ντόρτμουντ το προσεχές Σαββατοκύριακο, με την πίεση προς τον Ριέρα να αυξάνεται διαρκώς.

Οι άνθρωποι της Άιντραχτ εμφανίζονται απογοητευμένοι όχι μόνο από τον απολογισμό της ομάδας στο πρωτάθλημα, αλλά και από τη συνολική αγωνιστική παρουσία της, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Την ίδια στιγμή, στη Γερμανία έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, με τον Ματίας Χάισλε να βρίσκεται ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους για την τεχνική ηγεσία.

