Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή Καγκιθάνε της Κωνσταντινούπολης, όπου ο 33χρονος Rüzgar Eser έχασε τη ζωή του έπειτα από αιματηρή συμπλοκή με την οικογένεια της εν διαστάσει συζύγου του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο σπίτι της 28χρονης Nurşin E., με την οποία ο δράστης βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Rüzgar Eser, παρά την ύπαρξη απόφασης απομάκρυνσης εναντίον του, πήγε στην οικία της Nurşin E. στο Τσελικτεπέ γύρω στις 15:30. Μετά από έντονη λογομαχία, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του με όπλο, τραυματίζοντάς την σοβαρά στον λαιμό, το μάγουλο και το πηγούνι.

Η μητέρα της γυναίκας αντέδρασε

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Eser επιτέθηκε επίσης στη κουνιάδα του Betül E. (32) και στη μητέρα της, Delal A. (58). Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα η Delal A. να πάρει ένα μαχαίρι από την κουζίνα και να μαχαιρώσει τον γαμπρό της στο στήθος, προκαλώντας τον θάνατό του.

Η αστυνομία και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο Rüzgar Eser ήταν ήδη νεκρός. Η τραυματισμένη Nurşin E. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Seyrantepe Hamidiye, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και προχώρησαν σε έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Rüzgar Eser είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε υποθέσεις «Απειλής», «Εξύβρισης» και «Φθοράς ξένης ιδιοκτησίας», ενώ και η Nurşin E. είχε καταγραφεί για «Απειλή» και «Εξύβριση».

Το ζευγάρι είχε ένα κοριτσάκι 4 ετών. Η σορός του Rüzgar Eser μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για νεκροψία, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.