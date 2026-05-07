Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 78-87
Δημοφιλή
- 1
Συναγερμός στο Πολεμικό Ναυτικό: Θαλάσσιο drone υψηλής τεχνολογίας κρυμμένο σε σπηλιά στη Λευκάδα
- 2
Τρομακτικό βίντεο με τζετ σκι να χτυπά φάλαινα - Σε σοβαρή κατάσταση ο χειριστής
- 3
Αχιλλέας Μπέος για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα: «Από πού κι ως πού ρε βάλατε τα ονόματα των
- 4
Χανταϊός: Σε διεθνή επαγρύπνηση οι αρχές - Νεκρή αεροσυνοδός της KLM, σε καραντίνα 2 Βρετανοί και 1 Γάλλος
- 5
Κίνα: 16χρονη έπεσε από ύψος 168 μέτρων και πέθανε (video)
- 6
Μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά: Διπλό πρόστιμο για παραβάτες – Τι αλλάζει
- 7
Νεκρή γυναίκα σε ασανσέρ στην Κηφισιά - Εγκλωβίστηκε το καροτσάκι της και πέθανε
- 8
Τουρκία: Πυροβόλησε την εν διαστάσει σύζυγό του και τον σκότωσε μαχαιρώνοντάς τον η πεθερά του
- 9
Θρίλερ στη μέση του Ατλαντικού: Πώς χτύπησε το πλοίο ο ιός από τη ζούγκλα; Tι είναι «το στέλεχος των Άνδεων»
- 10
Χανταϊός: Θα έχουμε νέα πανδημία; Κινδυνεύουν όλοι; Ειδικός γιατρός εξηγεί
Παραμένει στη EuroLeague παρά τα σενάρια για NBA Europe η Βιλερμπάν
Η Βιλερμπάν το τελευταίο διάστημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων σεναρίων σχετικά με το μέλλον της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με φήμες να τη θέλουν να αποχωρεί από τη EuroLeague και να στρέφεται σε νέα πρότζεκτ, όπως το NBA Europe, αλλά και πιθανές συνεργασίες με τη FIBA. Η αίσθηση που υπήρχε στη Γαλλία ήταν πως ο […]
Σακό: «Είναι εχθρική η ατμόσφαιρα εδώ, περιμένουμε πολύ δύσκολο παιχνίδι»
Η Βαλένθια θα παίξει τα… ρέστα της κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Game 4 για να πάρει τη νίκη και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Ο Νιλ Σακό μίλησε για το παιχνίδι, αναφέροντας πως περιμένει ένα δύσκολο ματς, ενώ στάθηκε και στην ατμόσφαιρα του Telekom Center την οποία χαρακτήρισε «εχθρική». Οι δηλώσεις του […]
Λάμψη στο Final Four του BCL στην Μπανταλόνα – Γιαννάκης, Σκόλα και Πασκουάλ στις εξέδρες (pics)
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Μπανταλόνα, για το Final Four του Basketball Champions League, με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της. Στο γήπεδο, ήδη από τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στη Ρίτας Βίλνιους και την Τενερίφη, δίνουν το «παρών» σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ, προσδίδοντας επιπλέον λάμψη στη διοργάνωση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο […]
Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό βίντεο για τα 40 χρόνια φιλίας με τον Ερυθρό Αστέρα (vid)
Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας γιορτάζουν 40 χρόνια αδερφοσύνης και το Σαββατοκύριακό 9-10 Μαϊου θ’ αποτελέσει ορόσημο για τους εορτασμούς σε… “ερυθρόλευκο” τόνο. Στις 9 Μαϊου στο θρυλικό “Μαρακανά” του Βελιγραδίου και στο περιθώριο της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τη Νόβι Πόζαρ, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, με παρουσία και αρκετών Ελλήνων φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι για το Βελιγράδι. Μάλιστα στις […]
Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Μαέστρος στο να ελέγχει καταστάσεις – Δεν ήθελα να τον αφήσω να επηρεάσει και αυτό το παιχνίδι»
Έντονο ήταν το φινάλε της τρίτης περιόδου στο Game 3 της σειράς Παναθηναϊκός – Βαλένθια, ο Εργκίν Αταμάν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μπροστά στους διαιτητές, με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα και να καταλήγει στην αποβολή και των δύο προπονητών, σε μια από τις πιο «καυτές» στιγμές της σειράς των playoffs […]