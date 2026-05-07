Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα για 14η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 87-78 στο Game 4 της σειράς των playoffs και κάνοντας το 3-1.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Μαδριλένοι εκμεταλλεύτηκαν το προβάδισμα που είχαν αποκτήσει από τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία και κατάφεραν να «τελειώσουν» τη σειρά στη δεύτερη ευκαιρία τους, περιμένοντας πλέον στον ημιτελικό είτε τον Παναθηναϊκό AKTOR είτε τη Βαλένθια.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή, όμως πήρε σημαντικές λύσεις από αρκετούς παίκτες. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκαρούμπα με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ θετική παρουσία είχαν επίσης οι Μαλεντόν (14 πόντοι), Καμπάσο (11 πόντοι, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ), Λάιλς (10 πόντοι) και Χεζόνια (14 πόντοι, 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ).

Για τη Χάποελ, ο Νταν Οτούρου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 34 μονάδες στο ranking, ενώ ο Βασίλιε Μίτσιτς άγγιξε το triple-double με 18 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Ωστόσο, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν βρήκε τις απαραίτητες βοήθειες στην επίθεση, με τον Ελάιτζα Μπράιαντ να μένει μακριά από τα στάνταρ του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους και χαμηλά ποσοστά ευστοχίας.