Η επιδημία χανταϊού που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius προκαλεί συναγερμό σε πολλές χώρες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν επιβάτες που αποβιβάστηκαν σε διάφορα λιμάνια. Στόχος είναι να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Στην λίστα της… καραντίνας προστίθενται δύο Βρετανοί και ένας Γάλλος σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τρεις άνθρωποι – ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα – που επέβαιναν στο πλοίο έχουν πεθάνει αφού μολύνθηκαν από χανταϊό. Οκτώ ακόμη άτομα θεωρούνται ύποπτα κρούσματα.

Ολλανδία: 40 άτομα αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη πριν την εκδήλωση της επιδημίας

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση πριν εκδηλωθεί η επιδημία. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους.

Μεταξύ των επιβατών ήταν η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού που πέθανε στο MV Hondius στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα αρρώστησε και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, προτού επιστρέψει στην Ολλανδία.

Νεκρή και αεροσυνοδός της KLM

Η KLM γνωστοποίησε ότι στις 25 Απριλίου μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση Γιοχάνεσμπουργκ–Άμστερνταμ, καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε. Η γυναίκα πέθανε λίγο αργότερα.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδας εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει με την πτήση αυτή», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι «αφού η επιβάτιδα αποβιβάστηκε, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία».

Οι ολλανδικές αρχές, «για προληπτικούς λόγους», επικοινωνούν με όλους τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, σύμφωνα με την KLM.

Όπως μετέδωσε ο σταθμός RTL, μία αεροσυνοδός της εταιρείας που ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ, αφού εμφάνισε ήπια συμπτώματα πιθανής μόλυνσης από χανταϊό. Εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι η γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχει μολυνθεί.

Γάλλος πολίτης ήρθε σε επαφή με ασθενή – Νοσηλεύεται ασθενής και στην Ελβετία

Παράλληλα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανέφερε ότι ένας Γάλλος πολίτης έχει έρθει σε επαφή με άτομο που ασθένησε, χωρίς όμως να εμφανίζει συμπτώματα.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη, ενώ τρία ύποπτα κρούσματα έχουν μεταφερθεί αεροπορικώς στην Ευρώπη.

Σε καραντίνα δύο Βρετανοί

Δύο Βρετανοί έχουν τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από πιθανή έκθεση στον χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από την επιδημία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Οι δύο επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο MV Hondius στην Αγία Ελένη στα τέλη Απριλίου και επέστρεψαν αεροπορικώς μέσω Γιοχάνεσμπουργκ. Αν και δεν παρουσίασαν συμπτώματα, επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές μόλις ενημερώθηκαν για τα κρούσματα στο πλοίο.

Ένας 56χρονος Βρετανός, ο πρώην αστυνομικός Martin Anstee, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση μετά την εκκένωσή του από το πλοίο την Τετάρτη. Ο Anstee ήταν ένας από τους τρεις επιβάτες που μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στην Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

«Ήταν φρικτό»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους είτε εν πλω είτε μετά το ταξίδι τους, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Αργεντινή πριν από περίπου έναν μήνα, όταν ξέσπασε η επιδημία.

Η σύζυγος του Anstee, Nicola, δήλωσε στη Daily Telegraph ότι οι τελευταίες ημέρες ήταν «πολύ δραματικές». Όπως ανέφερε, «είναι ανακουφισμένος που έφυγε από το πλοίο. Η κατάστασή του ήταν αρκετά ήπια, μετά έγινε λίγο πιο σοβαρή και τώρα είναι ξανά σταθερή».

Η ίδια πρόσθεσε: «Ο φόβος με αυτόν τον ιό είναι ότι μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα, οπότε τα πράγματα ήταν λίγο άσχημα για αυτόν. Δεν πιστεύω ότι βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο τώρα, αλλά ήταν φρικτό».

Σε διεθνή επαγρύπνηση οι υγειονομικές αρχές διεθνώς

Το στέλεχος του χανταϊού που έχει εντοπιστεί είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Οι υγειονομικές υπηρεσίες διεθνώς βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε ταξίδευε στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου, επισκεπτόμενο την Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, πριν επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Πηγές από τις υγειονομικές αρχές της Αργεντινής δήλωσαν στο BBC ότι ερευνάται σοβαρά κατά πόσο το ζευγάρι από την Ολλανδία ευθύνται για την εξάπλωση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, όπου καταγράφονται περίπου εξήντα κρούσματα ετησίως. Μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών, με τη μόλυνση να προέρχεται από επαφή με αρουραίους ή ποντίκια, τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους. Λιγότερο συχνά, μπορεί να εξαπλωθεί μέσω μολυσμένων επιφανειών.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα παγιδεύσει τρωκτικά στην πόλη Ουσουάια, απ’ όπου απέπλευσε το πλοίο, ώστε να ελεγχθεί αν είναι φορείς του ιού.

Στο MV Hondius παραμένουν περίπου 150 άτομα, ωστόσο «κανένας από αυτούς δεν εμφανίζει συμπτώματα», όπως διευκρίνισε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

ΕΕ για κρουαζιερόπλοιο-χανταϊό: «Παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας»

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έβα Χρντσίροβα, δήλωσε από την πλευρά της αναφορικά με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και το ξέσπασμα χανταϊού, ότι η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση και πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Όπως ανέφερε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη στείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκείς συσκέψεις για το θέμα. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας με τα κράτη-μέλη, τον ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, σήμερα έγιναν συσκέψεις και με εκπροσώπους από την Ολλανδία και την Ισπανία -που έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας- ενώ το απόγευμα προγραμματίζεται νέα συνάντηση με τα κράτη των οποίων πολίτες βρίσκονται στο πλοίο.