«Η ανάδειξη της νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον σύλλογό μας, αλλά και για το σύνολο του εμπορικού κόσμου του Πειραιά».Τα παραπάνω υπογραμμίζει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του, καθώς, όπως αναφέρει, καταγράφηκε πρωτοφανής προσέλευση μελών του, ενώ το νέο 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι ανανεωμένο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό ανανέωσης που έχει σημειωθεί έως σήμερα στον σύλλογο.

«Η συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων, αλλά και εκπροσώπων από διαφορετικούς επαγγελματικούς και εμπορικούς κλάδους, ενισχύει τον πολυσυλλεκτικό, σύγχρονο και εξωστρεφή χαρακτήρα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς» όπως τονίζεται.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών μας και η μεγαλύτερη ανανέωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, αποτελούν μια πολύ ισχυρή εντολή ευθύνης, συνέχειας, αλλά και εξέλιξης.Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους εμπόρους που συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, καθώς και όλους τους υποψηφίους που πίστεψαν στη δύναμη και στον ρόλο του Συλλόγου μας. Η είσοδος πολλών νέων ανθρώπων και εκπροσώπων διαφορετικών κλάδων της αγοράς δείχνει ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς όχι μόνο παραμένει ισχυρός, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται, να ανανεώνεται και να εκφράζει ουσιαστικά τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά, με στόχο ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να παραμένει πρωτοπόρος, παρών στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων και ακόμη πιο αποτελεσματικός για τα μέλη του, τον Πειραιά και συνολικά για το ελληνικό εμπόριο».