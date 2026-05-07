Με ήπιες διακυμάνσεις κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στη μέχρι τώρα συνεδρίαση, γύρω από τις 2.300 μονάδες, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο. Ήπιες μεταβολές καταγράφουν οι μετοχές στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή στραμμένη στις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.307,74 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,34%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.320,35 μονάδες (+0,89%) και κατώτερη τιμή στις 2.296,46 μονάδες (-0,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 122,99 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+4,03%), της Τιτάν (+3,11%), της Elvalhalcor (+2,31%) και της Motor Oil (+2,01%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,36%), της Aktor (-1,93%), της Coca Cola HBC (-1,55%) και της Allwyn (-1,24%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.494.141 και 1.808.658 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 13,21 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 13,12 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 49 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+6,08%) και Εβροφάρμα (+5,41%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Frigoglass (-3,64%) και ΟΛΠ (-2,89%).