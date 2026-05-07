Υπεγράφη νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση δωρεάς για τη Β’ φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» από τους συναρμόδιους υπουργούς, τους εκπροσώπους των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».

Όπως ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση που έγινε στο υπ. Υποδομών από τους αρμόδιους υπουργούς, η B’ φάση του προγράμματος θα περιλαμβάνει 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα, σε 132 δήμους της χώρας, εκ των οποίων τα 5 είναι Ειδικά Σχολεία. Στόχος, οι εργασίες να έχουν περατωθεί μέσα στο καλοκαίρι, ώστε τον Σεπτέμβριο του 2026 να είναι έτοιμα τα σχολεία να υποδεχθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών υποδομών που έχει γίνει στην χώρα τις τελευταίες δεκαετίες», το οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, υπό την επίβλεψη των Κτηριακών Υποδομών, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως σημείωσε, η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε «με πολύ μεγάλη επιτυχία», με την παράδοση 430 σχολείων σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας με ανακαινισμένους προαύλιους χώρους, γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα βόλεϊ, βάψιμο, πλήρη ανακαίνιση τουαλετών και σχολεία προσβάσιμα για όλους.

Επίσης, ανέφερε ότι έχει ήδη συμφωνηθεί και η Γ’ και Δ’ φάση του προγράμματος, με τη συνολική δωρεά των τραπεζών να ανέρχεται στα στα 400 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και ότι είναι «έντονη» η επιθυμία των δήμων, από πλευρά Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να να ενταχθούν σχολεία τους στο πρόγραμμα.

«Με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού τον Σεπτέμβριο θα έχουμε πολύ περισσότερα χαμόγελα τόσο από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους γονείς, όταν θα αντικρίσουν τα πλήρως ανακαινισμένα σχολεία που αναβαθμίζουν τη σχολική εμπειρία», κατέληξε ο κ. Δήμας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για ένα «σπουδαίο πρόγραμμα», το οποίο έχουν αγκάλιασε συνολικά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.

«Λάβαμε την απόφαση να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο είχαμε συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού και στο οποίο τεράστιο ρόλο παίζει η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να το δούμε να διαχέεται πρακτικά στο σύνολο των σχολείων της επικράτειας γιατί ακριβώς αυτό είναι που ζητά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Οι προτεραιότητες του υπουργείου Οικονομικών είναι να χρηματοδοτήσουμε και να δράσουμε ως καταλύτης σε όλες εκείνες τις αλλαγές που θα κάνουν τη διαφορά στο πεδίο», ανέφερε.

Για τη στήριξη της δημόσιας Παιδείας ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και του υπουργείου Εσωτερικών, έκανε λόγο ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

«Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σε κάθε γωνιά της χώρας, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές έως τα μεγάλα αστικά κέντρα, συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών για μαθητές, εκπαιδευτικούς και το σύνολο της σχολικής κοινότητας», ανέφερε.

Από τη μεριά του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος «μπορούμε να μιλάμε για μια ουσιαστική αλλαγή στο δημόσιο σχολείο».

«Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο την αισθητική εικόνα των σχολείων, αλλά την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών και των εκπαιδευτικών: ασφαλέστερους χώρους, καλύτερη προσβασιμότητα, ανακαινισμένες αίθουσες, αυλές και υποδομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης», είπε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Με έναν συνολικό σχεδιασμό που πλέον φτάνει τα 650 εκατ. ευρώ για περίπου 2.500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, επενδύουμε συστηματικά σε ένα δημόσιο σχολείο πιο ασφαλές, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο. Ένα σχολείο αντάξιο των παιδιών μας και των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε ότι «οι παρεμβάσεις στους χώρους, στους οποίους προσφέρεται δωρεάν εκπαίδευση στα παιδιά μας, ανταποκρίνονται όχι μόνο στις απαιτήσεις των σκοπών τους, δηλαδή στις λειτουργικές ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στις προσδοκίες των ανθρώπων του 21ου αιώνα για ένα σύγχρονο και ποιοτικό σχολικό περιβάλλον».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, σημείωσε πως το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» επιβεβαιώνεται με τη σημερινή ημέρα και «συνεχίζεται δυναμικά, βελτιώνοντας την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον», ενώ ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, επεσήμανε ότι η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων «βελτιώνει ουσιαστικά και άμεσα το επίπεδο εκπαίδευσης, τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και, φυσικά, την καθημερινότητα των μαθητών».

Από πλευράς τραπεζών, τον λόγο έλαβε αρχικά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γεώργιος Ζανιάς, ο οποίος εξέφρασε ικανοποίηση για «τη σημαντική συμβολή των 4 συστημικών τραπεζών στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των ελληνικών σχολείων».

«Στην πλήρη ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας, οι τέσσερις τράπεζες θα διαθέσουν συνολικά 400 εκατ. ευρώ. Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία, και ανακαινίστηκαν 430 σχολεία σε όλη τη χώρα. Σήμερα εγκαινιάζουμε τη δεύτερη φάση η οποία περιλαμβάνει επιπλέον 238 σχολεία. Επειδή κι εγώ είμαι εκπαιδευτικός, πιστεύω πως αυτή η πρωτοβουλία θα κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν περισσότερο το σχολείο, ενώ οι εκπαιδευτικοί μας θα μπορούν να εργάζονται και να μεταδίδουν τη γνώση σε ένα πιο αξιοπρεπές περιβάλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, επεσήμανε ότι η σημερινή υπογραφή αφορά «μία επένδυση με έναν συγκεκριμένο αποδέκτη: το παιδί που αύριο θα μπει σε μια αίθουσα λειτουργική, σε ένα προαύλιο προσεγμένο, σε χώρους που σέβονται την αξιοπρέπειά του». «Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου” μάς έδειξε ότι όταν το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με σαφείς στόχους, τα αποτελέσματα έρχονται γρήγορα και είναι ορατά στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, εξήρε το «θετικό αποτύπωμα» από την πρώτη φάση της ανακαίνισης σχολείων σε όλη την Ελλάδα και εξέφρασε τη δέσμευση για τη συνέχιση της συνεισφοράς για «περισσότερα σύγχρονα, ασφαλή και προσβάσιμα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για μια συμπεριληπτική δημόσια παιδεία».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, έκανε λόγο για μία «εμβληματική πρωτοβουλία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία». «Διευρύνουμε την εμβέλειά μας σε εκατοντάδες επιπλέον σχολεία, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον για χιλιάδες ακόμα μαθητές στη χώρα μας. Ένα καλύτερο περιβάλλον βοηθάει πολύ περισσότερο τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αφομοίωση της γνώσης, και την κριτική σκέψη. Βοηθάει να αποκτήσουν τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή, και τελικά, για μια μελλοντική Ελλάδα ακόμα πιο παραγωγική», είπε χαρακτηριστικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημείωσε ότι συνεχίζεται μία πρωτοβουλία «με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο». «Η επιστροφή αξίας στην κοινωνία αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή. Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που προσφέρουν ευκαιρίες στη νέα γενιά και συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο για όλους», ανέφερε.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Αθανάσιος Γιάνναρης, ανέφερε ότι στόχος είναι, όπως και στην Α’ φάση, μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους, οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες να είναι πλήρως λειτουργικές. «Η “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” επιδεικνύει πάντοτε απόλυτο σεβασμό στις δωρεές, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και επιτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το καθήκον της. Αυτό έπραξε στην Α’ φάση του Προγράμματος και αυτό θα συνεχίζει να πράττει», τόνισε.

Τη σύμβαση υπέγραψαν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Γεώργιος Ζανιάς, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, η acting γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη και ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, παρόντες ήταν, επίσης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, o γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο πρόεδρος της ΚΤΥΠ ΑΕ,Τιμολέων Κατσίπος.

Τι περιλαμβάνει η β’ φάση

Συνολικά 238 σχολεία —εκ των οποίων τα 5 Ειδικά— σε 132 δήμους της Ελλάδας και εκπόνηση τουλάχιστον 450 νέων μελετών (που θα αφορούν την γ’ φάση του προγράμματος), περιλαμβάνει η B’ Φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Πιο συγκεκριμένα, τα 238 σχολεία κατανέμονται ως εξής, στις 13 Περιφέρειες:

• Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 10

• Αττικής 106

• Βορείου Αιγαίου 5

• Δυτικής Ελλάδος 15

• Δυτικής Μακεδονίας 4

• Ηπείρου 5

• Θεσσαλίας 15

• Ιονίων Νήσων 5

• Κεντρικής Μακεδονίας 27

• Κρήτης 14

• Νοτίου Αιγαίου 6

• Πελοποννήσου 19

• Στερεάς Ελλάδος 7

Όσον αφορά στις εργασίες ανακαίνισης, αυτές θα περιλαμβάνουν:

• Χρωματισμούς εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας.

• Κατασκευή/επισκευή/ανακαίνιση WC (συμπεριλαμβανομένων WC ΑΜΕΑ).

• Κατασκευή/επισκευή ράμπας για Ατομα με Αναπηρία.

• Κατασκευή/επισκευή/βελτίωση γηπέδων μπάσκετ/βόλεϋ ή παιδικής χαράς στα Νηπιαγωγεία.

Στα παραπάνω, προβλέπεται η προσθήκη οποιωνδήποτε άλλων εργασιών κριθούν απολύτως αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του έργου της ανακαίνισης, όπως για παράδειγμα μονώσεις δώματος ή επισκευή κεραμοσκεπής.

Ο προϋπολογισμός για τη Β’ φάση του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 100 εκατ. ευρώ και αποτελεί δωρεά των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών (Τράπεζας Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Eurobank και Alpha Bank), μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΕ).

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου, οι εργασίες του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι του 2026, με στόχο οι σχολικές μονάδες να είναι πλήρως λειτουργικές με το χτύπημα του «πρώτου κουδουνιού» για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ολοκλήρωση σε τέσσερις φάσεις

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου νωρίτερα, το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις, για τις οποίες έχει ήδη εκπονηθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται, ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο παρεμβάσεις σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

Κατά το 2025, στη α’ φάση του προγράμματος, υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε 430 σχολεία.

Για τη β’ φάση ανακοινώθηκε η ανακαίνιση 238 σχολείων που θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η γ’ φάση θα αφορά την ανακαίνιση σχολείων πριν από τον Σεπτέμβριο του 2027.