Η δεύτερη φάση του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» προχωρά με επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα στοχεύει στη σημαντική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και στη βελτίωση του περιβάλλοντος εκπαίδευσης χιλιάδων μαθητών.

Η υπογραφή της δεύτερης φάσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στην τελετή θα συμμετάσχουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, οι εκπρόσωποι των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών — Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς — καθώς και η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσεχές καλοκαίρι θα ανακαινιστούν πάνω από 220 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Ήδη το 2025 είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις σε περισσότερα από 430 σχολεία, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών.

Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και εργασίας, προσφέροντας ένα πιο ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Χρηματοδότηση και προϋπολογισμός του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και προβλέπει παρεμβάσεις σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που ενεργεί ως εντολοδόχος των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 650 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 250 εκατ. ευρώ διατίθενται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη συνεισφορά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Στην πρώτη φάση είχαν ήδη διατεθεί 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 300 εκατ. θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας μέσω επιπλέον δωρεάς.

Η πρώτη φάση και τα αποτελέσματά της

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, που ολοκληρώθηκε με δωρεά 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις αφορούσαν: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (28), Αττική (103), Βόρειο Αιγαίο (11), Δυτική Ελλάδα (31), Δυτική Μακεδονία (12), Ήπειρο (17), Θεσσαλία (25), Ιόνια Νησιά (11), Κεντρική Μακεδονία (80), Κρήτη (33), Νότιο Αιγαίο (16), Πελοπόννησο (34) και Στερεά Ελλάδα (30).

Οι παρεμβάσεις στα σχολεία

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν ανακαίνιση χώρων υγιεινής και δημιουργία προσβάσιμων W.C. για ΑμεΑ, επισκευές ραμπών, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, καθώς και βελτιώσεις στους αύλειους χώρους με γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία.

Προτεραιότητα δόθηκε σε ειδικά σχολεία, σε μονάδες ακριτικών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών, καθώς και σε σχολεία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική για τη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα.