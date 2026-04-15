Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εμπλουτίζει τη λίστα των αξιολογημένων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού, για εργαζόμενους ωφελούμενους» της Δράσης 16913 (MIS 5227573). Η επικαιροποιημένη λίστα περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που έχουν αξιολογηθεί έως και τις 15 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού Next Generation EU.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα κατάρτισης είναι διαθέσιμες στις επίσημες ιστοσελίδες της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) και του voucher.gov.gr.