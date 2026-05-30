Υπάρχει ένα επιχείρημα που επαναλαμβάνεται για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, έναντι των υπολοίπων νέων κομμάτων: έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει ξανακυβερνήσει. Και είναι αυτό ακριβώς το ίδιο επιχείρημα που καθιστά προβληματική την υποψηφιότητά του. Εχει ξανακυβερνήσει. Μόλις λίγα χρόνια πριν.

Και ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμα λιγότερα χρόνια πριν. Για κάθε διακήρυξη που ακούστηκε την Τρίτη στο Θησείο, για κάθε υπόσχεση και δέσμευση, για κάθε κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση, υπάρχει ως αντίστιξη η ανάμνηση της δικής του κυβερνητικής θητείας. Ολες οι κοινωνικές τάξεις οι οποίες, όπως ανέφερε, πλήττονται από τη ΝΔ, έχουν πληγεί εις πολλαπλούν από τον ίδιο.

«Ο συνταξιούχος μετρά ευρώ ευρώ τη σύνταξή του» ανέφερε. Ο ίδιος συνταξιούχος θυμάται ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή που κατήργησε οριστικά το ΕΚΑΣ, που λάμβαναν ως βοήθημα οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αναφέρθηκε στους «εργαζόμενους που αλλάζουν χαμηλά αμειβόμενες δουλειές χωρίς να μπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή τους», κάτι που ίσως ισχύει, πάντως ο σχεδιασμός της ζωής μπορεί να γίνει κάπως καλύτερα με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ σε σύγκριση με τα 650 ευρώ του 2019. Οι κατά 41,5% αυξημένες απολαβές βοηθούν σε κάθε περίπτωση σε κάθε δυνητικό σχέδιο. Ταυτόχρονα, η διπλή μείωση των εισφορών, η οποία οδήγησε σε υψηλότερο καθαρό μισθό, κάτι μπορεί να συνεισφέρει στον όποιο σχεδιασμό.

Στη συνέχεια μίλησε για τον «αγώνα που κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να κρατηθούν όρθιοι», ένας αγώνας που μάλλον ήταν λίγο χειρότερος όταν τους είχαν επιβληθεί οι εξοντωτικές εισφορές του νόμου Κατρούγκαλου επί ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και για τον «νέο που μένει ακόμα στο παιδικό του δωμάτιο» η κατάσταση μάλλον δείχνει βελτιωμένη σε σχέση με αυτήν που είχε επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα. Αν αυτός ο νέος είναι κάτω των 25 ετών πλέον έχει αφορολόγητο 22.846 ευρώ αντί 8.000 που είχε το 2019. Για παράδειγμα νέος 25 ετών που λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ που ισοδυναμεί με δύο σχεδόν μισθούς.

Οσον αφορά στην «χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης» που κατακεραύνωσε από τη σκηνή του Θησείου, είναι σχετικά νωπές οι μνήμες από τις καταγγελίες του τότε υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε κάνει λόγο για λειτουργία «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που είχε στηθεί στο Μαξίμου, ένα παράλληλο κέντρο αποφάσεων που παρενέβαινε στο έργο της Δικαιοσύνης». Αλλά και η καταδίκη 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο και φυσικά η σκευωρία της Νοβάρτις, την οποία παραδέχτηκε εκ των υστέρων και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας κάνοντας λόγο για «ατυχείς χειρισμούς».

Οσον αφορά στην κριτική που έκανε κατά την παρουσίαση του κόμματός του για τη φορολογία της μεσαίας τάξης λέγοντας χαρακτηριστικά στην ομιλία του πως: «τα δημόσια ταμεία γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών», κάποιοι θυμούνται την ατάκα του τότε υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος είχε πει πως συνειδητά η κυβέρνηση υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη ως μία «συνειδητή ταξική μεροληψία».

Κατά τα λοιπά, επανέλαβε κάποια συνθήματα – κλισέ: «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς», «θα προκαλέσουμε ένα σοκ εντιμότητας και Δημοκρατίας» και το παλιό και αγαπημένο για την επιστροφή της «αξιοπρέπειας».

Εν κατακλείδι, όλα αυτά που είπε στη διακήρυξή του ο Αλέξης Τσίπρας ήταν καταπληκτικά, όμως το πρόβλημα είναι πως για κάθε τι που ανέφερε ότι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση – και πράγματι, πολλά δεν τα κάνει καλά – ο Αλέξης Τσίπρας τα είχε κάνει λίγο χειρότερα.