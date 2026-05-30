Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από ποδηλάτη σημειώθηκε στη μέση του δρόμου στο Πόρτο, προκαλώντας σοκ στους περαστικούς που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Περαστικοί κατέγραψαν με τα κινητά τους τη στιγμή που ένας άνδρας επιτίθεται βίαια σε μία 37χρονη οδηγό. Ο ποδηλάτης την αρπάζει από τον λαιμό, τη ρίχνει στην άσφαλτο και τη χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι, τραβώντας της τα μαλλιά.

Η γυναίκα φαίνεται ανήμπορη να αντιδράσει, ενώ πολίτες σπεύδουν να τη βοηθήσουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας χτύπησε τρεις φορές με το ποδήλατό του το όχημά της. Όταν εκείνη κατέβηκε να του ζητήσει τον λόγο, ο ποδηλάτης αντέδρασε επιθετικά, με αποτέλεσμα η λεκτική αντιπαράθεση να εξελιχθεί σε βίαιο επεισόδιο.

Η 37χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

Τουρκία

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, όπου τουριστικό πλοίο άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση, αναγκάζοντας δεκάδες επιβάτες να πηδήξουν στη θάλασσα για να σωθούν.

Το σκάφος, που πραγματοποιούσε ημερήσια κρουαζιέρα, άρχισε να μπάζει νερά κοντά στις ακτές δημοφιλούς νησιού και μέσα σε λιγότερο από μία ώρα βυθίστηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στο πλοίο επέβαιναν 148 άτομα, τα οποία διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, ενώ επιβάτες υποστηρίζουν ότι προηγήθηκε φωτιά στη μηχανή του πλοίου.

Βρετανία

Κάμερα ασφαλείας στο Λονδίνο κατέγραψε τη στιγμή που ένας 16χρονος ρίχνει από ύψος 15 μέτρων μια πολυθρόνα βάρους 15 κιλών μέσα σε εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τρόμο στους περαστικούς.

Ο ανήλικος, μαζί με φίλο του που κατέγραφε το περιστατικό, τράπηκαν σε φυγή. Το έπιπλο έπεσε μόλις λίγα εκατοστά μακριά από ανθρώπους που περνούσαν εκείνη τη στιγμή από κάτω.

Ο 16χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκε ποινή επίβλεψης διάρκειας 12 μηνών, κατ’ οίκον περιορισμός τριών μηνών και πρόστιμο 500 ευρώ.

ΗΠΑ

Στην Καλιφόρνια, έντονη λογομαχία μεταξύ πελάτισσας και υπαλλήλου εστιατορίου ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν η πελάτισσα πέταξε ένα μπολ γεμάτο με μπουρίτο στο κεφάλι της εργαζόμενης.

Το επεισόδιο ξεκίνησε ύστερα από διαφωνία για την παραγγελία, με την πελάτισσα να χάνει την ψυχραιμία της και να επιτίθεται σωματικά, προκαλώντας αναστάτωση στο κατάστημα.