Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε παραλάβει πριν από έξι χρόνια ηλεκτρονικά μηνύματα που, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ότι ο Άντριου (Andrew Mountbatten-Windsor) μοιραζόταν εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος.

Όπως προκύπτει, σύμφωνα με το BBC, ένα αρχείο 30.000 email με στοιχεία για τις αμφιλεγόμενες οικονομικές δραστηριότητες του πρώην πρίγκιπα παραδόθηκε στον Lord Chamberlain, τον ανώτερο αξιωματούχο του βασιλικού νοικοκυριού, το 2020.

Τα email είχαν ληφθεί από επαγγελματική επαφή του Mountbatten-Windsor. Σε σχετική ερώτηση το Παλάτι απάντησε: «Δεδομένου ότι υπάρχει εν εξελίξει αστυνομική έρευνα σχετικά με τον κ. Mountbatten-Windsor, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάποιο σχόλιο».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η αστυνομία της Thames Valley απηύθυνε νέα έκκληση για πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του Άντριου με την υποψία παράβασης καθήκοντος δημοσίου λειτουργού.

Ωστόσο, έρευνα σε δικαστικά αρχεία αποκάλυψε ότι μεγάλο μέρος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τα οικονομικά του είχε ήδη σταλεί σε αξιωματούχους του Παλατιού, χρόνια πριν ξεκινήσουν οι σημερινές έρευνες.

Το αρχείο των email και οι δικαστικές αναφορές

Τα email αποτέλεσαν αντικείμενο νομικής διαμάχης. Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Απριλίου 2021 δείχνει ότι «αντίγραφο του αρχείου» είχε δοθεί στον «Lord Chamberlain τον Μάιο του 2020».

Σε επόμενη απόφαση, τον Ιούνιο του 2022, αναφέρεται email της 10ης Ιουλίου 2020 που επιβεβαιώνει πως το υλικό είχε «παραδοθεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ».

Η παράδοση έγινε αφού ο τότε Δούκας της Υόρκης είχε αποχωρήσει από τα επίσημα καθήκοντά του, μετά τη συνέντευξή του στο BBC Newsnight τον Νοέμβριο του 2019.

Το περιεχόμενο του αρχείου, που καλύπτει email έως τον Ιούνιο του 2013, δεν είναι πλήρως γνωστό, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις για τη σημασία του.

Αμφιλεγόμενες οικονομικές σχέσεις

Νωρίτερα φέτος, η Telegraph δημοσίευσε email που δείχνουν πως ο Άντριου είχε ζητήσει εμπιστευτική ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών το 2010 και την είχε διαβιβάσει σε επιχειρηματική επαφή, γράφοντας «πριν κάνεις την κίνησή σου».

Η ενημέρωση αφορούσε την κρίση του τραπεζικού συστήματος της Ισλανδίας και ο παραλήπτης ήταν ο Jonathan Rowland, του οποίου ο πατέρας, David Rowland, είχε αναλάβει τον λουξεμβουργιανό κλάδο της αποτυχημένης τράπεζας Kaupthing, που μετονομάστηκε σε Banque Havilland.

Ο Jonathan Rowland έχει επιβεβαιώσει στο BBC ότι τα email αυτά είχαν ληφθεί από τον λογαριασμό του και αποτέλεσαν μέρος δικαστικής υπόθεσης, γεγονός που δείχνει ότι ενδέχεται να περιλαμβάνονταν στο αρχείο που στάλθηκε στο Παλάτι.

Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαφορών για την υποτιθέμενη κλοπή των email αποκαλύφθηκε ότι αντίγραφα είχαν παραδοθεί στο Παλάτι.

Τα email θεωρούνται κρίσιμα, καθώς σχετίζονται με περίοδο έντονης αμφισβήτησης γύρω από τις οικονομικές σχέσεις του Mountbatten-Windsor με τους Rowland και την Banque Havilland, που αργότερα τιμωρήθηκε από ρυθμιστικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.

Επιχειρηματικοί δεσμοί και αντιδράσεις

Παρότι η τύχη των email που παραδόθηκαν στο Παλάτι παραμένει άγνωστη, η δημοσιοποίηση των λεγόμενων Epstein Files στις ΗΠΑ αποκάλυψε τη στενή σχέση του Mountbatten-Windsor με την οικογένεια Rowland.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι προωθούσε τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και χαρακτήριζε τον David Rowland ως «έμπιστο οικονομικό συνεργάτη», ενώ η πρώην σύζυγός του, Sarah Ferguson, φέρεται να είχε λάβει «τραπεζικό δάνειο Rowland».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, τα email είχαν αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του Jonathan Rowland μετά από επαγγελματική διαφωνία. Κατέληξαν στην κατοχή του επιχειρηματία Kevin Stanford, πρώην ιδιοκτήτη της All Saints, ο οποίος τα προσέφερε σε αρχές του Μονακό και του Λουξεμβούργου και τα μοιράστηκε με τον Lord Chamberlain.

Το 2020, τη θέση του Lord Chamberlain κατείχε ο Lord Peel, στον οποίο απευθύνθηκε το BBC. Το Παλάτι απάντησε εκ μέρους του, σημειώνοντας ότι το αξίωμα περιλαμβάνει την «εποπτεία της λειτουργίας και γενικής διαχείρισης του Βασιλικού Νοικοκυριού».

Τα email παραδόθηκαν κατά τη βασιλεία της εκλιπούσας Ελισάβετ Β΄. Υπό τον βασιλιά Κάρολο, η στάση απέναντι στον Mountbatten-Windsor έχει γίνει αυστηρότερη, με την αφαίρεση των τίτλων του. Μετά τη σύλληψή του, ο βασιλιάς δήλωσε: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Έρευνες, αιτήματα διαφάνειας και πολιτικές αντιδράσεις

Ο Mountbatten-Windsor έχει απορρίψει οποιαδήποτε κατηγορία περί παρατυπιών στις σχέσεις του με τον Jeffrey Epstein και αρνείται ότι αποκόμισε προσωπικά οφέλη από τη θέση του ως εμπορικός απεσταλμένος.

Η βουλευτής του York Central, Rachael Maskell, ζήτησε δημόσια έρευνα, υποστηρίζοντας ότι «το σύστημα γύρω από το Βασιλικό Νοικοκυριό πρέπει να επανεξεταστεί» και ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα «ανεξέλεγκτης εξουσίας».

Η πρώην γραμματέας Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, Ailsa Anderson, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πόσα από τα email αφορούν τον Mountbatten-Windsor, αλλά τα χαρακτήρισε «απολύτως φρικτά» και «άλλο ένα καρφί στο φέρετρο».

Ο συγγραφέας Andrew Lownie υποστήριξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τον ρόλο του Mountbatten-Windsor και ζήτησε κοινοβουλευτική έρευνα για τη θητεία του ως εμπορικού απεσταλμένου, καταγγέλλοντας ότι «η συγκάλυψη συνεχίζεται».

Η αστυνομία της Thames Valley ανέφερε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά «ενθαρρύνει οποιονδήποτε διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε πως «υπάρχει πλήρης συνεργασία με την αστυνομία» και ότι πρόσφατα δημοσιεύθηκαν έγγραφα σχετικά με τη δημιουργία της θέσης και τον διορισμό του Mountbatten-Windsor το 2001.

Ο Mountbatten-Windsor, ο Jonathan Rowland και ο Kevin Stanford έχουν προσεγγιστεί για σχόλιο.