Οι συνθήκες διαβίωσης του πρώην πρίγκιπα Άντριου φαίνεται να έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αποχώρησή του από το Royal Lodge, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο 66χρονος πρώην δούκας του Γιορκ αναγκάστηκε τον περασμένο μήνα να εγκαταλείψει την πολυτελή έπαυλη των 30 δωματίων στο Γουίνδσορ και να μετακομίσει στο κτήμα της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγχαμ. Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε μια σαφή υποβάθμιση του τρόπου ζωής του.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Άντριου παρέλαβε πρόσφατα ένα μεταχειρισμένο στατικό τροχόσπιτο, το οποίο φέρει εμφανή σημάδια φθοράς και ακόμη και βρύα στην εξωτερική του επιφάνεια. Το τροχόσπιτο έχει τοποθετηθεί στον πίσω κήπο της νέας του κατοικίας, στο Marsh Lodge, και προορίζεται να στεγάσει την ομάδα ασφαλείας του, καθώς η νέα κατοικία με τα πέντε υπνοδωμάτια δεν επαρκεί για το προσωπικό του.

Το μπεζ-γκρι τροχόσπιτο, αξίας περίπου 34.646 δολαρίων, φέρεται να αγοράστηκε με χρήματα που έλαβε από τον αδελφό του, τον βασιλιά Κάρολο, για «έξοδα διαβίωσης». Διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, μικρή κουζίνα και σαλόνι, χωρίς ιδιαίτερες πολυτέλειες. Τα δάπεδα είναι καλυμμένα με μοκέτα σε καφέ και γκρι αποχρώσεις, ενώ σε ορισμένα σημεία υπάρχει επένδυση βινυλίου.

Η νέα καθημερινότητα του Άντριου στο Σάντρινγχαμ

Παρά το «παλιομοδίτικο» στυλ του οχήματος, πηγές αναφέρουν ότι ο Άντριου το χρησιμοποιεί συχνά και φαίνεται να το απολαμβάνει. Όπως σημειώνει η Mail, θεωρεί την εμπειρία διασκεδαστική και διαφορετική. «Έχει αλλάξει πραγματικά· του αρέσει να κάθεται στο τροχόσπιτο. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για εκείνον», ανέφερε πηγή στο βρετανικό μέσο.

Άλλη πηγή σημείωσε ότι, παρά τις αρχικές εντυπώσεις, το τροχόσπιτο δεν προορίζεται αποκλειστικά για το προσωπικό του. «Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι το τροχόσπιτο προοριζόταν για το προσωπικό του, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει. Το προσωπικό που εργάζεται σε άλλα σημεία του Σάντριγχαμ ήδη βοηθά, όμως πολλοί διστάζουν να μείνουν εκεί».

Φίλος της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, σχολίασε ειρωνικά τη νέα του καθημερινότητα, υπογραμμίζοντας ότι αντάλλαξε τα σαλέ των Άλπεων αξίας σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ με ένα στατικό τροχόσπιτο. «Η μητέρα του [η Βασίλισσα Ελισάβετ] θα γύριζε στον τάφο της βλέποντας αυτό το τερατούργημα στην πίσω αυλή του», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να έχει διαβιβάσει εμπιστευτικά εμπορικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.