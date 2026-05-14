Στη μεγάλη σκακιέρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι ρόλοι «δασκάλου» και «μαθητή» αλλάζουν πλέον χέρια με ταχύτητα που ξαφνιάζει ακόμα και τους πιο έμπειρους αναλυτές. Για χρόνια, η Γερμανία εξήγαγε προς τον ευρωπαϊκό Νότο δόγματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και εργασιακής αυστηρότητας. Σήμερα, όμως, η «ατμομηχανή» της Ευρώπης, αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της στασιμότητας, αναζητά το δικό της παραγωγικό θαύμα μέσα από τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς για το καλοκαίρι του 2026 δεν είναι απλώς μια εσωτερική γερμανική μεταρρύθμιση. Είναι η παραδοχή πως το παραδοσιακό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο υποχωρεί μπροστά στην ανάγκη για απόλυτη ευελιξία. Το Βερολίνο «χαρτογραφεί» πλέον την Ελλάδα όχι ως μια οικονομία υπό επιτήρηση, αλλά ως έναν πρότυπο «εργασιακό επιταχυντή», όπου το 13ωρο και η εξαήμερη απασχόληση έπαψαν να αποτελούν ταμπού και έγιναν νόμοι του κράτους.

Όπως επισημαίνει με ιδιαίτερη έμφαση στα «Νέα» ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, η ιστορική ειρωνεία είναι πλήρης…. η χώρα που κάποτε κατηγορήθηκε για «χαμηλή παραγωγικότητα», σήμερα προβάλλεται ως το μοναδικό παράδειγμα εργασιακής αντοχής που η Γερμανία καλείται να αντιγράψει.

«Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα των αναφορών της γερμανικής κυβέρνησης στην ελληνική αγορά εργασίας, ως παράδειγμα αυξημένης ευελιξίας. Οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, ενδεικτικά μέσω των νόμων 5053/2023 και 5239/2025, εισήγαγαν πιο ελαστικό σύστημα πραγματοποίησης υπερωριών, αλλά και διευθέτησης του χρόνου εργασίας.»

«Στο ελληνικό δίκαιο προβλέπεται πλέον δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες ημερησίως, ακόμη και σε έναν εργοδότη, υπό την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων περί μέγιστου χρόνου εβδομαδιαίας απασχόλησης, αλλά ελάχιστης εβδομαδιαίας και ημερήσιας ανάπαυσης. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα τετραήμερης εβδομαδιαίας εργασίας με δεκάωρη ημερήσια απασχόληση, χωρίς μείωση αποδοχών, στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, καθώς και η κατ’ εξαίρεση εξαήμερη απασχόληση, ακόμη και σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα, με αντίστοιχη προσαύξηση της αμοιβής.»

«Η σύγκριση μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: για δεκαετίες, η ευρωπαϊκή ρητορική αντιμετώπιζε την ελληνική αγορά εργασίας ως παράδειγμα χαμηλής παραγωγικότητας και θεσμικής αδυναμίας. Σήμερα, ωστόσο, η ίδια η Ελλάδα προβάλλεται από τη γερμανική ηγεσία ως παράδειγμα αυξημένης εργασιακής ευελιξίας και μεγαλύτερης αντοχής των εργαζομένων.»

Ο κ. Καρούζος σημείωσε ότι ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα στον τουριστικό τομέα, όπου επιχειρείται η απαλλαγή των επιχειρήσεων από το αυστηρό όριο των 8 ωρών ημερησίως, με στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης στην παραγωγικότητα και στις συνθήκες εργασίας κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης.

Οι αντιδράσεις

Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του ωραρίου εργασίας στη Γερμανία προκαλεί έντονες αντιδράσεις από συνδικάτα και εργατικές οργανώσεις. Σήμερα, το γερμανικό σύστημα προβλέπει κανονικά οκτάωρη εργασία, με δυνατότητα επέκτασης έως τις δέκα ώρες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως επισημαίνει ο κ. Καρούζος.

Η προτεινόμενη αλλαγή έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, με τα γερμανικά συνδικάτα DGB και Verdi, καθώς και την οργάνωση νεολαίας του SPD (Juso), να εκφράζουν έντονη αντίθεση. Ο Philipp Türmer, επικεφαλής του Juso, χαρακτήρισε την κατάργηση του οκταώρου ως «θράσος», προειδοποιώντας ότι οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν με σωματική εξάντληση ήδη από την ηλικία των 50 ετών.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η μεταφορά του ελέγχου των ωρών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση ενδέχεται να οδηγήσει σε συνεχόμενες βάρδιες διάρκειας 12 ή 13 ωρών. Ο κίνδυνος ατυχημάτων, όπως σημειώνουν, διπλασιάζεται μετά τη 12η ώρα εργασίας. Στον δημόσιο διάλογο έχει ήδη καθιερωθεί ο όρος «εβδομάδα 72 ωρών», αν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξακολουθεί να απαιτεί μέσο όρο 48 ωρών εργασίας ανά τετράμηνο.

Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τα κυβερνητικά σχέδια. Εκπρόσωπός της, μιλώντας στην εφημερίδα Münchner Merkur, υπενθύμισε τη θέση της επικεφαλής του συνδικάτου Yasmin Fahimi: «Από την άποψη της επαγγελματικής υγείας, ο ισχύων νόμος περί ωρών εργασίας προστατεύει τους εργαζόμενους. Οι υπερβολικές ώρες και η έλλειψη σταθερότητας οδηγούν σε ασθένειες που επιβαρύνουν την οικονομία και το σύστημα υγείας. Η άμβλυνση του νόμου θα ήταν αντιπαραγωγική και εις βάρος των εργαζομένων».

Η DGB και το συνδικάτο Verdi προειδοποιούν ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να επιτρέψει εργάσιμες ημέρες έως και 13 ωρών. Υπολογισμοί του Ιδρύματος Hans Böckler δείχνουν ότι μια εξαήμερη εβδομάδα εργασίας θα μπορούσε να φτάσει θεωρητικά τις 73,5 ώρες. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας ορίζει μέσο εβδομαδιαίο όριο τις 48 ώρες, γεγονός που σημαίνει ότι, ακόμη κι αν κάποιος εργάζεται 12 ώρες ημερησίως, οι υπόλοιπες ημέρες πρέπει να είναι αισθητά μικρότερες.

Κίνδυνοι για την υγεία και την παραγωγικότητα

Μελέτες καταδεικνύουν ότι η αύξηση του ωραρίου συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Μετά από δώδεκα ώρες εργασίας, ο κίνδυνος ατυχημάτων, τόσο στον χώρο εργασίας όσο και κατά την επιστροφή στο σπίτι, διπλασιάζεται.

Παράλληλα, η υπερβολική εργασία συνδέεται με επαγγελματική εξουθένωση, διαταραχές ύπνου, καρδιαγγειακά προβλήματα και ψυχικές ασθένειες. Το Ίδρυμα Hans Böckler προειδοποιεί ότι τέτοια φαινόμενα επιβαρύνουν τόσο το σύστημα υγείας όσο και τους εργοδότες, καθώς οι ψυχικές ασθένειες συνδέονται με μακροχρόνιες απουσίες. Σύμφωνα με στοιχεία της DAK για το 2023, η μέση διάρκεια αναρρωτικής άδειας ανέρχεται σε 33 ημέρες.

Η αλλαγή στην ευρωπαϊκή εργασιακή κουλτούρα

Η στροφή της Γερμανίας προς το «ελληνικό μοντέλο» σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στην ευρωπαϊκή εργασιακή κουλτούρα. Ενώ η κυβέρνηση Μερτς υπόσχεται φορολογικά κίνητρα και αφορολόγητες υπερωρίες για να κάμψει τις αντιδράσεις, η ουσία παραμένει η ίδια… η αποσύνδεση της εργασίας από το παραδοσιακό 24ωρο και η μετατροπή του χρόνου του εργαζόμενου σε μια μεταβλητή που ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ανάγκες της παραγωγής.

Η περίπτωση της Ελλάδας, όπως την περιέγραψε ο κ. Καρούζος, αποτελεί το «ζωντανό πείραμα» που η Γερμανία σκοπεύει να εφαρμόσει σε μεγαλύτερη κλίμακα, δοκιμάζοντας τις αντοχές των εργαζομένων απέναντι στις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας.