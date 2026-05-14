Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων σε όλη τη χώρα, με τη μέση πανελλήνια τιμή της αμόλυβδης 95 οκτ. να διαμορφώνεται στα 2,091 €/λτ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ψαλίδα μεταξύ των αστικών κέντρων και της νησιωτικής Ελλάδας παραμένει ανοιχτή, με τις αποκλίσεις να ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Πανελλαδικές Μέσες Τιμές (13/05/2026)

Αμόλυβδη 95 οκτ.: 2,091 €/λτ (4.418 πρατήρια)

Αμόλυβδη 100 οκτ.: 2,291 €/λτ (2.776 πρατήρια)

Diesel Κίνησης: 1,821 €/λτ (4.719 πρατήρια)

Υγραέριο κίνησης (Autogas): 1,207 €/λτ (1.130 πρατήρια)

Οι «ακριβότεροι» και οι «φθηνότεροι» Νομοί

Η γεωγραφική θέση παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό κόστος για τον καταναλωτή, με τους κατοίκους των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων να πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές.

Οι υψηλότερες τιμές στην Αμόλυβδη 95:

Νομός Κυκλάδων: 2,235 €/λτ

Νομός Δωδεκανήσου: 2,172 €/λτ

Νομός Κεφαλληνίας: 2,150 €/λτ

Οι χαμηλότερες τιμές στην Αμόλυβδη 95:

Νομός Ιωαννίνων: 2,068 €/λτ

Νομός Πιερίας: 2,069 €/λτ

Νομός Χίου: 2,072 €/λτ

Νομός Αττικής / Ημαθίας: 2,073 €/λτ

Εστίαση στα Αστικά Κέντρα

Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτ. διαμορφώθηκε στα 2,073 €/λτ, ενώ το Diesel κίνησης πωλείται προς 1,792 €/λτ.

Στη Θεσσαλονίκη, η αμόλυβδη 95 οκτ. κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, στα 2,083 €/λτ, με το Diesel κίνησης στο 1,802 €/λτ.