Ο Έλον Μασκ και άλλοι δεξιοί σχολιαστές εξαπέλυσαν επίθεση κατά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τη νέα του υπερπαραγωγή «Οδύσσεια», ύψους 250 εκατ. δολαρίων, επικρίνοντας τις επιλογές του στο καστ και κάνοντας λόγο για «ρατσισμό» εις βάρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Νόλαν υπερασπίστηκε δημόσια τις αποφάσεις του.

Ο Μασκ ανάρτησε και σχολίασε επανειλημμένα αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, οι οποίες καταφέρονταν εναντίον της ταινίας, που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομηρικού έπους και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιούλιο.

Elon Musk is bashing Christopher Nolan for #TheOdyssey casting, alleging the director cast Lupita Nyong’o as Helen of Troy because he “wants the awards.” In additional X posts, Musk re-tweeted posts that mocked Elliot Page’s masculinity and claimed that Nolan was stomping all… pic.twitter.com/rhMoaZNCXM — Variety (@Variety) May 13, 2026

Σε μία ανάρτηση που κατηγορούσε τον Νόλαν ότι είναι «ρατσιστής απέναντι στους Έλληνες και την πολιτιστική τους κληρονομιά», ο Μασκ απάντησε με τη λέξη «Αλήθεια», ενώ αναδημοσίευσε και σχόλιο που υποστήριζε πως ο σκηνοθέτης «πατά πάνω στον τάφο του Ομήρου».

Ο σχολιαστής του The Daily Wire, Ματ Γουόλς, επέκρινε επίσης την «Οδύσσεια, υποστηρίζοντας ότι ο Νόλαν επέλεξε τη Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας επειδή «θα τον αποκαλούσαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο της ‘πιο όμορφης γυναίκας’ σε λευκή ηθοποιό». Ο Μασκ απάντησε και σε αυτή την ανάρτηση με τη λέξη «Αλήθεια».

Παράλληλα, ο Μασκ ενίσχυσε αναρτήσεις που επιτίθεντο στην ταυτότητα φύλου του Έλιοτ Πέιτζ. Ήδη από τον Ιανουάριο είχε επικρίνει τον Νόλαν, γράφοντας πως ο σκηνοθέτης «έχασε την ακεραιότητά του» λόγω της επιλογής της Νιόνγκο αντί Ελληνίδας ηθοποιού.

And grossly insulted the Greek people. Shame on him. https://t.co/QcntOY7lmJ — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026

Η αντιπαράθεση για το καστ

Οι επικριτές του Νόλαν υποστηρίζουν ότι το καστ της ταινίας στερείται Ελλήνων ηθοποιών και παρουσιάζει ιστορικές ανακρίβειες. Εκτός από τη Νιόνγκο και τον Πέιτζ, αντιδράσεις προκάλεσε και η συμμετοχή του ράπερ Τράβις Σκοτ σε μικρό ρόλο.

Ο Νόλαν, μιλώντας στο περιοδικό Time, εξήγησε ότι επέλεξε τον Σκοτ «ως αναφορά στην προφορική παράδοση της ποίησης, που είναι ανάλογη με το ραπ». Υπογράμμισε επίσης πως γνωρίζει ότι η ταινία δεν θα ικανοποιήσει όλους τους λάτρεις του Ομήρου, συγκρίνοντας τη δημιουργική του διαδικασία με εκείνη του «Interstellar»: «Όπως τότε εξερευνούσαμε την καλύτερη εκδοχή του μέλλοντος, τώρα προσπαθούμε να φανταστούμε την καλύτερη εκδοχή του αρχαίου παρελθόντος», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα το κοινό να απολαύσει την ταινία «ακόμη κι αν δεν συμφωνεί με όλα».

Αντιδράσεις μετά το τρέιλερ

Το «The Odyssey» δέχθηκε νέα κριτική μετά την προβολή του πρώτου τρέιλερ, καθώς οι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Τομ Χόλαντ και Ρόμπερτ Πάτινσον, εμφανίζονται με αμερικανικές προφορές. Ο αρθρογράφος του The Hollywood Reporter Τζέιμς Χίμπερντ σχολίασε ότι «όλοι ακούγονται σαν να είναι από το Οχάιο», υποστηρίζοντας πως η ταινία θυμίζει περισσότερο «Ίθακα της Νέας Υόρκης παρά Ίθακα της Ελλάδας».

Η παραγωγή και το καστ

Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, πλαισιωμένος από ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισλανδία και Σκωτία.

Το κόστος και οι προσδοκίες

Με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, το «The Odyssey» είναι η πιο δαπανηρή ταινία του Νόλαν μέχρι σήμερα. Ειδικά δημοσιεύματα προβλέπουν ότι θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα κινηματογραφικά χιτ του φετινού καλοκαιριού, ενώ σύμφωνα με το Deadline, οι προβολές σε αίθουσες IMAX έχουν ήδη εξαντληθεί έναν χρόνο πριν την πρεμιέρα.

Πηγή: Forbes