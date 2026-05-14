Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόνλαντ Τραμπ δεν έδειξε κανένα σημάδι αμηχανίας απέναντι στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της ιστορικής συνάντησής τους στο Πεκίνο, σύμφωνα με ειδικό στη γλώσσα του σώματος. Η ειδικός συνέκρινε τις κινήσεις ισχύος του Αμερικανού προέδρου με εκείνες ενός λιονταριού.

«Νομίζω ότι ο Τραμπ αισθάνεται τη δύναμη, νιώθει πως πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση. Δεν φοβάται καθόλου τον Σι. Δείχνει, σαν παγώνι ή λιοντάρι, τη δύναμή του», δήλωσε στη New York Post η Λίλιαν Γκλας, ειδικός στη γλώσσα του σώματος με έδρα τη Φλόριντα, η οποία έχει καταθέσει ως πραγματογνώμονας σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια.

Η Γκλας εξήγησε ότι ο πρόεδρος έδειχνε «πραγματικό κύρος, χωρίς τίποτα επιτηδευμένο». Όπως είπε, η στάση του ήταν «πολύ ίσια» και «σαν στρατιωτικού ανθρώπου», δείχνοντας απόλυτη συγκέντρωση.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού, που σηματοδότησε την πρώτη επίσκεψη του προέδρου στην Κίνα από το 2017, ο Τραμπ συνδύασε κινήσεις ισχύος με εκδηλώσεις φιλικότητας προς τον Σι.

«Ο Τραμπ ήταν πολύ φιλικός, τον χτυπούσε ελαφρά στην πλάτη», ανέφερε η ειδικός. «Ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση, υπήρχαν πολλά χαμόγελα». Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με τη Γκλας, ήταν ταυτόχρονα «κινήσεις δύναμης» και «εκφράσεις στοργής».

«Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική συμπάθεια μεταξύ τους» και πρόσθεσε ότι: «Φαινόταν ότι όντως εκτιμούν ο ένας τον άλλον». Η ειδικός παρατήρησε επίσης ότι και ο Σι ανταπέδωσε το φιλικό χτύπημα στην πλάτη, κάτι που έδειχνε «μια αμοιβαία σύνδεση».

«Δεν ήταν μόνο ο Τραμπ που κυριαρχούσε υπήρχε αμοιβαιότητα», σημείωσε. Παρότι ο πρόεδρος φαινόταν «πολύ επιβλητικός», η αλληλεπίδρασή του με τον Σι αποκάλυπτε «μια θερμότητα μεταξύ τους».

Επίσης, η Γκλας επεσήμανε ότι το γεγονός πως οι δύο ηγέτες περπατούσαν συγχρονισμένα και αντάλλασσαν χειρονομίες φιλίας, όπως τα ελαφρά αγγίγματα στην πλάτη, έδειχνε πως «είναι ομοϊδεάτες» και «βρίσκονται στην ίδια γραμμή».

Η ειδικός στάθηκε και στη φυσική αντοχή του προέδρου, ο οποίος περπατούσε με σταθερό ρυθμό και ανέβηκε τα μεγάλα σκαλοπάτια του Μεγάλου Μεγάρου με ευκολία. Όπως είπε, αυτό «διαλύει κάθε μύθο» σχετικά με την υγεία του.

«Ανέβηκε τις σκάλες πολύ καλά», ανέφερε. «Είχε σταθερό βηματισμό και ίσια στάση. Όποιος τον κατηγορεί για νευρολογικά προβλήματα, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο πάνω του».

Τέλος, κατά τη διάρκεια της χειραψίας με τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, η Γκλας παρατήρησε ότι ο Σι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ. «Δεν ξέρω αν γνωρίζονταν, αλλά υπήρξε σύνδεση», είπε, επισημαίνοντας ότι ο Σι αφιέρωσε περισσότερο χρόνο σε εκείνον απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό αξιωματούχο κατά τη διάρκεια των χειραψιών.

Πηγή: New York Post