O Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν στο Πεκίνο, όπου συζήτησαν εκτενώς διμερή και διεθνή ζητήματα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του Κινέζου προέδρου στη θεωρία της «παγίδας του Θουκυδίδη», μια φράση με έντονο ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό, που άνοιξε νέο κύκλο ερμηνειών για τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων.

Η «παγίδα του Θουκυδίδη» περιγράφει τη δυναμική που δημιουργείται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια καθιερωμένη μεγάλη δύναμη από την κορυφή της παγκόσμιας ισχύος. Ο όρος καθιερώθηκε από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκράχαμ Τ. Άλισον, ο οποίος ανέδειξε την ιστορική τάση τέτοιων ανταγωνισμών να οδηγούν τελικά σε πόλεμο.

Η αναφορά του Σι Τζινπίνγκ στη θεωρία αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια να υπογραμμίσει την ανάγκη αποφυγής μιας τέτοιας σύγκρουσης μέσω διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πώς Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο σύστημα ισορροπιών.

Η θεωρία και οι ιστορικές αναλογίες

Ο όρος γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα το 2015 και χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάλυση των σχέσεων Κίνας – Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Άλισον ηγήθηκε μελέτης στο Κέντρο Belfer για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Υποθέσεις του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η οποία εξέτασε 16 ιστορικές περιπτώσεις όπου μια αναδυόμενη δύναμη αμφισβήτησε μια κυρίαρχη. Από αυτές, οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο.

Η μελέτη έχει δεχθεί εκτεταμένη κριτική, καθώς η ακαδημαϊκή κοινότητα παραμένει διχασμένη για το κατά πόσο η έννοια της «παγίδας του Θουκυδίδη» μπορεί να εξηγήσει ή να προβλέψει μια πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Παρά τις επιφυλάξεις, η θεωρία συνεχίζει να επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο και τη στρατηγική σκέψη γύρω από τις σχέσεις των δύο δυνάμεων.