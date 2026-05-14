Ένα σπάνιο και συγκινητικό περιστατικό άγριας ζωής καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στον Αμβρακικό Κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ». Μία μητέρα ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) παραμένει αδιάκοπα δίπλα στο νεκρό νεογνό της, επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθιμη συμπεριφορά.

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες της θάλασσας στον Αμβρακικό και συνεργάτες της Μονάδας Βιοπαρακολούθησης Θαλάσσιων Θηλαστικών του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάθε ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί σοβαρό στρες στη μητέρα. Ο κ. Γιάννης Γιόβανος από την Amvrakikos Cruises σημειώνει ότι το ζώο προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό του από ανθρώπους και σκάφη.

Στην ανακοίνωση του Κέντρου τονίζεται: «Παρακαλούνται θερμά πολίτες, επισκέπτες, σκάφη αναψυχής και αλιείς να ΜΗΝ προσεγγίζουν το δελφίνι και να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας». Επισημαίνεται ότι η ανθρώπινη όχληση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη φυσική διαδικασία θρήνου, να προκαλέσει ακραίο στρες ή επιθετική συμπεριφορά, ενώ ενδέχεται να επιφέρει και ποινικές συνέπειες, καθώς τα θαλάσσια θηλαστικά προστατεύονται αυστηρά από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Η αποφυγή προσέγγισης είναι κρίσιμη και για λόγους ανθρώπινης ασφάλειας. Τα δελφίνια σε κατάσταση έντονου στρες ή προστατευτικής συμπεριφοράς μπορεί να αντιδράσουν απρόβλεπτα στην παρουσία ανθρώπων ή σκαφών.

Καταγεγραμμένη συμπεριφορά θρήνου στα κητώδη

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Έλενα Ακριτοπούλου, στέλεχος του «ΑΡΙΩΝ», εξηγεί ότι «το πένθος στα κητώδη αποτελεί καταγεγραμμένη και εξαιρετικά σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά». Όπως αναφέρει, μητέρες δελφινιών και φαλαινών έχουν παρατηρηθεί διεθνώς να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, πριν τα εγκαταλείψουν.

Η ίδια σημειώνει πως, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται πιθανότατα για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κητώδους στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα σημαντικό για την επιστημονική κοινότητα και την κατανόηση της κοινωνικής ζωής των θαλάσσιων θηλαστικών.

Η σημασία του πληθυσμού ρινοδέλφινων του Αμβρακικού

Ο πληθυσμός των ρινοδέλφινων στον Αμβρακικό Κόλπο θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους της Μεσογείου, με υψηλή οικολογική αξία για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Η προστασία τους αποτελεί προτεραιότητα για τους επιστήμονες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΡΙΩΝ» παρακολουθεί επιστημονικά το περιστατικό και ενημερώνει διεθνείς οργανισμούς και διακρατικές συμβάσεις προστασίας θαλάσσιων θηλαστικών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο σεβασμός στην ηρεμία του ζώου είναι πράξη πολιτισμού, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής προστασίας της άγριας ζωής».