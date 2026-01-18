Άλλο ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε σε παραλία του Βόλου, προκαλώντας αποτροπιασμό και ανησυχία για τα περιστατικά κακοποίησης θαλάσσιων θηλαστικών.

Το θαλάσσιο θηλαστικό βρέθηκε σήμερα (18/1) στα Πλατανίδια, στην παραλία Λωτός, από κατοίκους και περιπατητές, σύμφωνα με το gegonota.news. Πρόκειται για νεαρό δελφίνι, το οποίο έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Το ρύγχος του ήταν δεμένο με υλικό που θυμίζει σάπιο σχοινί, ενώ το σώμα του έφερε τραύματα και χτυπήματα από προπέλα στη δεξιά πλευρά.

Το θηλαστικό φαίνεται πως θανατώθηκε από τη σύγκρουση με προπέλα, ενώ η σορός του είχε ήδη υποστεί μερική αποσύνθεση. Από το σώμα έλειπαν μεγάλα κομμάτια, πιθανότατα επειδή αποτέλεσε τροφή για άλλα ψάρια.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θανάτων δελφινιών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας ζωής.