«Πρέπει να οργανώσουμε κατά κυριολεξία την επάνοδο στην κανονικότητα… Γιατί η Μεταπολίτευση είχε μέχρι την κρίση ένα κοινωνικό συμβόλαιο, και τώρα πορευόμαστε χωρίς κοινωνικό συμβόλαιο»: Μια Ελλάδα που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και σε μεταβατική περίοδο περιέγραψε στο συνέδριο των Δελφών ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά την συζήτησή του με τον Παύλο Τσίμα. Κινήθηκε σε τρεις κεντρικούς άξονες: τη θεσμική κρίση στη δικαιοσύνη, τις διεθνείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το μέλλον του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Στην πραγματικότητα, όμως, με αιχμηρή, έμμεση γλώσσα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προέβλεψε πολιτικές αλλαγές που τον αφορούν -λίγες μέρες αφότου ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε από το βήμα της Ολομέλειας σε «σοφιστίες Βενιζέλου». Σύμφωνα με τον Βενιζέλο, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η μετάβαση από την παντοδυναμία του ενός προσώπου στη συλλογική συναίνεση είναι οι μόνες προϋποθέσεις για να παραμείνει η Ελλάδα διακυβερνήσιμη και ασφαλής σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Σε θεσμικό επίπεδο, ο Βενιζέλος ανέλυσε τη σύγκρουση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών αρχών με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές επιθέσεις κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έχουν πολιτικοποιήσει το ζήτημα, καθιστώντας την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων επιβεβλημένη για την προστασία της αξιοπιστίας της ελληνικής Δικαιοσύνης: ««Οι πολιτικώς κατηγορούμενοι για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο αυτό καθαυτό, μέσω της ΕΥΠ και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού (…) ως πολιτική οντότητα, έπεσαν θύματα τώρα κάποιων άλλων υποκλοπών. Είναι η “εκδίκηση της γυφτιάς”, είναι η εκδίκηση των υποκλοπών, υπεκλάπησαν εν τέλει οι υποκλέπτοντες, πολιτικά εννοώ.

Δεν μιλάω για τα ίδια πρόσωπα, αλλά μιλάω για την ίδια πολιτική συλλογικότητα, για να χρησιμοποιήσω έναν πιο, ας πούμε, τρυφερό όρο». Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «συναστρία σκανδάλων», συνδέοντας την υπόθεση με το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο, όπως είπε, αναδεικνύει μια βαθιά κρίση στην ποιότητα των θεσμών. Εκτίμησε, δε, πως πρέπει να εγκριθεί η ανανέωση της θητείας της ελληνίδας Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Στο γεωπολιτικό σκέλος, ο πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να διαχειρίζεται αυτόνομα τον ρυθμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, χωρίς να εναποθέτει την εθνική στρατηγική αποκλειστικά σε συμμάχους. «Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η μετάβαση από την παντοδυναμία του ενός προσώπου στη συλλογική συναίνεση είναι οι μόνες προϋποθέσεις για να παραμείνει η Ελλάδα διακυβερνήσιμη και ασφαλής σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον». Παρότι αναγνώρισε τη σημασία των εταιρικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε «βρασμό», επιδιώκοντας μια νέα επικοινωνία με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ευ. Βενιζέλος προέβλεψε το τέλος του μοντέλου της μονοκομματικής, πρωθυπουργοκεντρικής αυτοδυναμίας. Εκτίμησε ότι το εκλογικό σώμα, ακολουθώντας τον ιστορικό νόμο των «δύο ευκαιριών», θα διαμορφώσει σύντομα ένα νέο πολιτικό τοπίο που θα απαιτεί συνεργασίες και θεσμική σοβαρότητα: «Εκτίμησε ότι το εκλογικό σώμα, ακολουθώντας τον ιστορικό νόμο των “δύο ευκαιριών”, θα διαμορφώσει σύντομα ένα νέο πολιτικό τοπίο που θα απαιτεί συνεργασίες και θεσμική σοβαρότητα, σχολίασε και υποστήριξε ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια νέα εθνική συναίνεση και ένα σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο που θα θεραπεύσει τις ανισότητες της δεκαετίας της κρίσης.