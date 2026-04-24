Στο 2ο Πειραματικό Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή, η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27. Η διαδικασία μεταδίδεται ζωντανά διαδικτυακά, προσφέροντας πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής.

Η κλήρωση προβάλλεται από το κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο YouTube και από την ΕΡΤ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για τα αποτελέσματα μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση gov.gr.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσει η δημόσια κλήρωση για την απόδοση τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, που θα καθορίσει την κατάταξη σε περιπτώσεις ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι σχετικοί κατάλογοι θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΔΕΠΠΣ και της ΔΕΔΗΜΩΣ, με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή Κλήρωσης, με την τεχνική υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου και μέσω ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας.

Εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το έτος 2025-2026, με 18.346 μαθητές και μαθήτριες να συμμετέχουν. Το Σάββατο 25 Απριλίου θα διεξαχθεί η δοκιμασία δεξιοτήτων για τα Πρότυπα και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενώ την Κυριακή 26 Μαΐου 2026 θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι υποψήφιοι έχουν λάβει ενημέρωση μέσω SMS για τον εξαψήφιο κωδικό τους και το εξεταστικό κέντρο όπου θα προσέλθουν. Η κατανομή των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα είναι διαθέσιμη στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, με αναφορά στον κωδικό αίτησης κάθε υποψηφίου.

Οδηγίες για τους υποψηφίους

Η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης υπενθυμίζει ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρο έγγραφο ταυτοπροσωπίας και εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησής τους, όπου αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός και το εξεταστικό κέντρο.

Η προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, δηλαδή έως τις 9:00 π.μ., καθώς η εξέταση ξεκινά στις 10:00. Οι μαθητές προσέρχονται και αποχωρούν με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Επιτρέπεται η είσοδος μόνο με νερό, στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας ή αριθμομηχανής, ενώ τα κινητά τηλέφωνα και τα smart watches πρέπει να παραδίδονται απενεργοποιημένα στους επιτηρητές.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να γράφουν το όνομά τους στο απαντητικό φύλλο, παρά μόνο τον εξαψήφιο κωδικό τους. Η σωστή απάντηση σημειώνεται μαυρίζοντας πλήρως τον αντίστοιχο κύκλο, ώστε να είναι δυνατή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα.

Διάρκεια και περιεχόμενο εξετάσεων

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως εξής: 150 λεπτά για τα Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια, 225 λεπτά για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, 180 λεπτά για τα Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια Λύκεια και 270 λεπτά για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια. Για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προβλέπεται παράταση 45 λεπτών, ενώ αποχώρηση επιτρέπεται μία ώρα μετά την έναρξη.

Αντικείμενα εξέτασης

Οι υποψήφιοι για την Α’ τάξη Προτύπου ή Ωνασείου Γυμνασίου εξετάζονται σε δεξιότητες κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών. Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για την Α’ Λυκείου αξιολογούνται σε γνώσεις που απέκτησαν στο Γυμνάσιο, επίσης στα ίδια γνωστικά αντικείμενα.

Για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια, οι εξετάσεις περιλαμβάνουν επιπλέον το μάθημα των Θρησκευτικών, όπου αξιολογούνται οι γνώσεις των μαθητών σχετικά με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και την εκκλησιαστική ζωή.

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής: 40 για τα Πρότυπα (20 Μαθηματικά και 20 Ελληνική Γλώσσα), 60 για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά (20 ανά μάθημα) και 50 για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (25 ανά μάθημα). Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται σε 100 για τα Πρότυπα και 150 για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία.