Μία εβδομάδα έχει απομείνει προτού η ελληνική αποστολή αναχωρήσει για τη Βιέννη και τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Τηρώντας την παράδοση των τελευταίων ετών, σήμερα το βράδυ στο Shamone θα πραγματοποιηθεί το αποχαιρετιστήριο party της ελληνικής αποστολής.

Με πολλά όνειρα και ελπίδες συμμετέχει στο φετινό διαγωνισμό η ΕΡΤ. Το Ferto από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του κέρδισε τις καρδιές του κοινού σε Ελλάδα και εξωτερικό και φιγουράρει σταθερά στην πρώτη πεντάδα των στοιχημάτων για την νίκη στην Eurovision 2026. Λίγες ημέρες προτού λοιπόν αναχωρήσει για τη Βιέννη ο Akylas και όλη η υπόλοιπη φυσικά αποστολή, η ΕΡΤ πραγματοποιεί ένα αποχαιρετιστήριο party, ώστε οι φίλοι του διαγωνισμού αλλά και εκπρόσωποι του τύπου, να ευχηθούν στον Akylas καλή επιτυχία και να μας το φέρει!

Παρόντες στο party εκτός από τον Akylas θα είναι και όλη η ομάδα που θα τον συνοδεύσει στην σκηνή. Οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου και Χρήστος Νικολάου, αλλά και οι χορευτές, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κων/νος Καρυπίδης.

Στο Shamone όμως θα είναι επίσης τρεις συνυποψήφιοι του Akylas από το Sing for Greece, η Evangelia, o Stylianos και η Kiana, οι οποίοι θα τραγουδήσουν μάλιστα, διασκεδάζοντας τους παρευρισκόμενους.

Επισημαίνουμε επίσης πως όπως αναφέραμε πρόσφατα σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα καθώς στην Βιέννη θα πραγματοποιηθεί η πρόβα προσομοίωσης!