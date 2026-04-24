Η διασύνδεση του δημογραφικού προβλήματος με τη στεγαστική κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας ανέλυσαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως επισημάνθηκε, η έλλειψη προσιτής κατοικίας επηρεάζει άμεσα τη δημιουργία νέων οικογενειών, ενώ η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δημιουργεί νέες ανάγκες στο οικιστικό τοπίο.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν, στο επίκεντρο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών βρίσκεται μια νέα εθνική στρατηγική για τη στέγαση. Η στρατηγική αυτή συντονίζει περισσότερα από 45 προγράμματα διαφορετικών υπουργείων, με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος και η μείωση του κόστους διαβίωσης για τους πολίτες.

Νέα προγράμματα και ψηφιακές πρωτοβουλίες

Από τον Μάιο τίθεται σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων, το οποίο προσφέρει επιδοτήσεις έως και 36.000 ευρώ ανά διαμέρισμα για ενεργειακές και κτιριακές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η αναβάθμιση τουλάχιστον 20.000 κατοικιών, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά και να αυξηθεί η προσφορά στέγης.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε η ψηφιακή πύλη Stegasi.gov.gr, μέσω της οποίας ενοποιούνται περισσότερα από 45 στεγαστικά προγράμματα. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για διαθέσιμες δράσεις και επιδοτήσεις, συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο σχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή. Το μοντέλο προβλέπει την παραχώρηση ανεκμετάλλευτων δημόσιων οικοπέδων σε ιδιώτες για ανάπτυξη, με βασική προϋπόθεση τη διάθεση τουλάχιστον του 30% των ακινήτων ως κοινωνική κατοικία. Τα ενοίκια αυτών των κατοικιών θα είναι χαμηλότερα από τις τιμές της αγοράς.

Η προσπάθεια περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τη νομική ωρίμανση των ακινήτων, ώστε οι σχετικοί διαγωνισμοί να προχωρήσουν ταχύτερα και να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

Οι επισημάνσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας

Από την πλευρά των ακαδημαϊκών, υπογραμμίστηκε ότι η μεταβολή της κατοικίας από αγαθό χρήσης σε επενδυτικό προϊόν δυσχεραίνει την πρόσβαση των πολιτών σε προσιτή στέγη. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη αποκέντρωσης της στεγαστικής πολιτικής και η ενεργός συμμετοχή των δήμων, ώστε οι λύσεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιοχής, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις ορεινές κοινότητες.