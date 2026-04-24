Σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των ιδιωτικών χρεών φέρνει νέα δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, νέα ρύθμιση 72 δόσεων και παρεμβάσεις στις υφιστάμενες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών.

Επέκταση εξωδικαστικού μηχανισμού

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός διευρύνεται, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω, αντί για το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι ανοίγει τον δρόμο για επιπλέον 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις.

Προβλέπεται σταθερό επιτόκιο 3% για συγκεκριμένη περίοδο, ενώ υπό προϋποθέσεις δίνεται δυνατότητα μερικής διαγραφής οφειλής, τόκων ή προσαυξήσεων.

Νέα ρύθμιση 72 δόσεων

Από τον Ιούνιο ενεργοποιείται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως 31/12/2023, με αίτηση των ενδιαφερομένων.

Βασικές προϋποθέσεις:

Δεν αφορά οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί έως 21/4/2026

Απαιτείται εξόφληση ή ρύθμιση νεότερων οφειλών του 2024 μέσω πάγιας ρύθμισης

Δεν προβλέπεται «κούρεμα» βασικής οφειλής

Επιτόκιο 5,84%

Ελάχιστη δόση 30 ευρώ

Παράλληλα προβλέπεται αυτόματη αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί), καθώς και δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Όσοι είχαν ενταχθεί σε ρυθμίσεις αλλά τις έχασαν μπορούν να επανενταχθούν, ωστόσο όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση 24 δόσεων δεν έχουν δικαίωμα ένταξης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσης, προβλέπεται προσαύξηση 15%.

Το συνολικό ύψος οφειλών που μπορούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο φτάνει τα 95,3 δισ. ευρώ.

Εξωδικαστικός vs 72 δόσεις

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσφέρει:

Χαμηλότερο επιτόκιο (3%)

Περισσότερες δόσεις (έως 240)

Δυνατότητα διαγραφής έως 95% προσαυξήσεων και έως 28% βασικής οφειλής υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Αντίθετα, η ρύθμιση των 72 δόσεων θεωρείται πιο άμεση και λιγότερο απαιτητική επιλογή, με τους οφειλέτες να καλούνται να αξιολογήσουν την οικονομική τους κατάσταση πριν επιλέξουν το κατάλληλο σχήμα.