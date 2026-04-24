Η καθημερινότητα στην αντλία εξελίσσεται σε άσκηση ισορροπίας για γερά νεύρα, καθώς τα στοιχεία της 23ης Απριλίου 2026 επιβεβαιώνουν ότι η αμόλυβδη έχει εγκατασταθεί για τα καλά πάνω από τα 2 ευρώ. Με τον πανελλήνιο μέσο όρο στο 2,021€, οι οδηγοί αναζητούν «νησίδες» λογικής σε έναν χάρτη που βάφεται όλο και πιο κόκκινος. Από την άλλη το Diesel Κίνησης, με μέση τιμή 1,894€, παραμένει ο «πονοκέφαλος» των επαγγελματιών.

Νησιά vs Ηπειρωτική Ελλάδα

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κόστος μεταφοράς και η περιορισμένη προσφορά εκτοξεύουν τις τιμές στα ύψη μόλις απομακρυνθούμε από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι «πρωταθλητές» της ακρίβειας: Οι Κυκλάδες κρατούν τα σκήπτρα με την αμόλυβδη στο εξωφρενικό 2,185€ και το diesel κίνησης να ξεπερνά ακόμα και την τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, φτάνοντας το 2,140€. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα (2,116€) και η Κεφαλονιά (2,088€).

Οι πιο «οικονομικές» περιοχές: Στην αντίπερα όχθη, ο Νομός Πιερίας είναι ο μοναδικός σε όλη τη χώρα που κατάφερε να κρατήσει τη μέση τιμή οριακά κάτω από τα δύο ευρώ (1,996€). Αττική (2,000€), Ημαθία (2,001€) και Κοζάνη (2,003€) συμπληρώνουν την τετράδα των περιοχών όπου η κατάσταση είναι, έστω και οριακά, πιο ελεγχόμενη.