Σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακής αβεβαιότητας, η Κομισιόν προχωρά στη δημιουργία νέου μηχανισμού εποπτείας για την παρακολούθηση της παραγωγής, των εισαγωγών, των εξαγωγών και κυρίως των αποθεμάτων καυσίμων μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κηροζίνη, το βασικό καύσιμο της αεροπορίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η Κομισιόν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει ήδη προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις και αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά.

Ο νέος αυτός «επόπτης καυσίμων» θα έχει ως βασική αποστολή τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να διαμορφώνεται πλήρης εικόνα για τα διαθέσιμα αποθέματα και τη δυναμική τους. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών ελλειμμάτων και, εφόσον χρειαστεί, η εισήγηση μέτρων για τη δίκαιη και ισορροπημένη κατανομή των καυσίμων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει τη βούληση των Βρυξελλών να περάσουν από την παθητική παρακολούθηση της αγοράς σε πιο ενεργή διαχείριση κρίσεων. Πρόκειται για μια στροφή προς ένα πιο συντονισμένο μοντέλο ενεργειακής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.

Ανησυχία για την τροφοδοσία κηροζίνης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο διαταραχών στην τροφοδοσία κηροζίνης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία των αερομεταφορών. Για τον λόγο αυτό, η Κομισιόν εξετάζει την εισαγωγή ευελιξιών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά κύματα ακυρώσεων πτήσεων ή περιορισμών στη λειτουργία αεροδρομίων.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγής βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας εντός της ΕΕ, ως στρατηγική επιλογή για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η ανάπτυξη αυτής της νέας αγοράς θεωρείται κρίσιμη για την πράσινη μετάβαση του αεροπορικού τομέα.

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Καυσίμων και συντονισμός

Το σχέδιο προβλέπει στενότερο συντονισμό μεταξύ κρατών-μελών, προμηθευτών καυσίμων και του αεροπορικού κλάδου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διανομής και τη διασφάλιση επάρκειας σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Παρατηρητηρίου Καυσίμων» θα αποτελέσει βασικό εργαλείο πρόβλεψης και διαχείρισης κρίσεων.

Ευρύτερο πακέτο μέτρων για την ενέργεια

Το πακέτο μέτρων των Βρυξελλών εκτείνεται πέρα από τα καύσιμα και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στη φορολογία και την κατανάλωση ενέργειας. Προβλέπονται επιδοτήσεις μέσω ενεργειακών κουπονιών, κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση, καθώς και μειώσεις σε τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και ΦΠΑ για πράσινες τεχνολογίες.

Σημαντική θέση έχει και η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών, με έμφαση στη συνεργασία για την αποθήκευση φυσικού αερίου και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Πράσινη μετάβαση και ενεργειακή στρατηγική

Στο πεδίο της πράσινης μετάβασης, η ΕΕ επιδιώκει να επιταχύνει την ηλεκτροδότηση της οικονομίας και να κατευθύνει επενδύσεις προς την απανθρακοποίηση. Παράλληλα, πιέζει για την ταχεία έγκριση του νομοθετικού πακέτου για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας πριν από το καλοκαίρι του 2026.

Η απόφαση να μην επιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο φόρος στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, αφήνοντας το ζήτημα στις εθνικές κυβερνήσεις, υπογραμμίζει τη δυσκολία επίτευξης κοινής γραμμής σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Ωστόσο, η δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού εποπτείας καυσίμων αποτελεί σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει την ενεργειακή της αυτονομία.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ενέργεια μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος, η πρωτοβουλία αυτή των Βρυξελλών δεν είναι απλώς τεχνική, αλλά βαθιά πολιτική. Σηματοδοτεί μια νέα φάση στην ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική, με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ένωσης.