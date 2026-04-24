Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το πρωί της Παρασκευής (24/4) τα ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Ανατολικής πλευράς του νησιού. Λίγο νωρίτερα ένας νέος ισχυρός σεισμός χτύπησε το νησί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο τελευταίος σεισμός ήταν μεγέθους 5 Ρίχτερ.

Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην 11.58 και το επίκεντρό της σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι 10 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι μόλις 7,7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές.

Το εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, ωστόσο η περιοχή καταγράφει έντονη μετασεισμική δραστηριότητα.

Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων

Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση».

Ο κ. Λέκκας πρόσθεσε: «Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

Ο Βασίλης Καραστάθης, Γενικός Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μιλώντας στο tanea.gr, χαρακτήρισε τον σεισμό «τυπικό αλλά ιδιαίτερα ισχυρό» για το σεισμικό τόξο της περιοχής. Όπως εξήγησε, είχε προηγηθεί προσεισμική δραστηριότητα από τις 14 Απριλίου, η οποία εντάθηκε μετά τις 19, γεγονός που ενδέχεται να βοήθησε ώστε οι κάτοικοι να μην αιφνιδιαστούν πλήρως.

Ο σεισμολόγος επεσήμανε ότι μετά τα 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε έντονη μετασεισμική ακολουθία, με δονήσεις άνω των 3 Ρίχτερ και ήδη έναν σεισμό 4,2 Ρίχτερ. Εκτίμησε ότι είναι πιθανό να ακολουθήσουν μετασεισμοί έως 4,5 ή 4,7 Ρίχτερ, χωρίς όμως να θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ένα νέο γεγονός αντίστοιχου μεγέθους.

Συστάσεις και προειδοποιήσεις: Να αποφεύγονται τα μπάνια στη θάλασσα για λίγες μέρες

Ο Άκης Τσελέντης συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρήσουν τα γνωστά μέτρα προστασίας. Κάλεσε όσους διαμένουν σε παλαιά κτίρια να ζητήσουν έλεγχο από μηχανικούς, καθώς το μικρό εστιακό βάθος των 10 χιλιομέτρων μπορεί να προκαλέσει αρκετούς μικρότερους σεισμούς στα επόμενα 24ωρα.

Όπως ανέφερε, «δεν χρειάζεται πανικός», τονίζοντας ότι το φαινόμενο πιθανότατα θα ολοκληρωθεί με μικρότερες δονήσεις. Υπενθύμισε πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το εσωτερικό των σπιτιών, όπως βαριά αντικείμενα, αλλά και από την ίδια την αντίδραση πανικού.

Ο σεισμολόγος σημείωσε ότι είχε ήδη παρατηρήσει μικρές δονήσεις στην περιοχή από το προηγούμενο καλοκαίρι και είχε δημοσιεύσει οδηγίες προφύλαξης για παιδιά σε περίπτωση μικρού τσουνάμι. Επισήμανε επίσης την ανάγκη αποφυγής της διασποράς φημών και συνέστησε να αποφεύγονται τα μπάνια στη θάλασσα για λίγες ημέρες, καθώς ακόμα και ένα κύμα ύψους μισού μέτρου μπορεί να είναι επικίνδυνο για μικρά παιδιά.

Σε τι μπορεί οφείλεται η σεισμική δόνηση;

Σύμφωνα με τον Άκη Τσελέντη, οι σεισμοί στην Κρήτη οφείλονται στη συνεχή σύγκρουση της Αφρικανικής με την Ευρασιατική πλάκα. Η πρώτη βυθίζεται κάτω από τη δεύτερη, σε μια διαδικασία που εξελίσσεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η Κρήτη βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεωλογικό όριο, γεγονός που εξηγεί τη συχνή σεισμικότητα της περιοχής.

Σε ετοιμότητα οι Αρχές

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ανέφερε: «Ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας, μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας».

Όπως πρόσθεσε, «έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις. Να ξέρετε ότι είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα».