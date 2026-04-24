Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο φερόμενος ως δράστης του φονικού στον Άγιο Δημήτριο με θύμα έναν 27χρονο άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 20χρονος ναύτης κατά την εξέτασή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος απέδωσε το έγκλημα σε κακιά στιγμή. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», είπε. «Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω» ανέφερε.

Ο 18χρονος φίλος του από την πλευρά του, ο οποίος ήταν παρών στο έγκλημα, ανέφερε ότι δεν ήξερε πως ο φίλος του είχε μαζί μαχαίρι και δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Και οι δύο οδηγούνται στο Ναυτοδικείο Πειραιά. Ο 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό και εκεί οι δικογραφίες θα διαχωριστούν για τους άλλους τρεις.

Εξάλλου, κλιμάκιο της Ασφάλειας πραγματοποίησε το πρωί έρευνες στο σπίτι του και σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τον νεαρό. Το φονικό όπλο βρέθηκε κρυμμένο στην ταράτσα του σπιτιού του 20χρονου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνούν οι Αρχές, το έγκλημα έγινε για τα μάτια μιας γυναίκας. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 21:00, στο Πάρκο Ασυρμάτου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου, ο οποίος ήταν γιος ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 27χρονος διατηρούσε σχέση τεσσάρων ετών με μια κοπέλα, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε. Η νεαρή γυναίκα στη συνέχεια συνδέθηκε με έναν 20χρονο. Ο πρώην σύντροφός της, όμως, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον χωρισμό και συνέχισε να της στέλνει μηνύματα, ζητώντας να τα ξαναβρούν.

Η κοπέλα δεν ανταποκρινόταν και η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών αυξανόταν. Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 20χρονος –ο οποίος συνοδευόταν από έναν 18χρονο φίλο του– φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να το κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου. Οι δύο νεαροί έφυγαν αμέσως μετά το περιστατικό και συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους σε ένα δωμάτιο, όπου συζήτησαν όσα είχαν συμβεί.

Οι αρχές εντόπισαν τα ίχνη των δραστών και ενημέρωσαν την οικογένεια του 20χρονου, προτρέποντάς τον να παραδοθεί. Ο νεαρός παρουσιάστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και παραδόθηκε.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε, ότι ο 27χρονος εκτός από το θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά, έφερε και σημάδια στο σώμα, γεγονός που προδίδει ότι πρόλαβε να παλέψει. Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το κίνητρο της ληστείας, καθώς τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως κινητό, χρήματα και μια χρυσή αλυσίδα ήταν επάνω του. Αμέσως στο «μικροσκόπιο» των ερευνών μπήκε το κινητό τηλέφωνο του θύματος, από το οποίο προφανώς προέκυψε η τηλεφωνική επικοινωνία δράστη και θύματος και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων πέριξ του πάρκου, που πιθανόν κατέγραψαν την ώρα εισόδου και την ώρα εξόδου του πιθανού δράστη στο πάρκο.

Με εντολή του εισαγγελέα, συνελήφθησαν επίσης ο 18χρονος φίλος του και οι δύο κοπέλες, οι οποίες κατηγορούνται για υπόθαλψη. Ο 20χρονος, που υπηρετεί ως ναύτης, αναμένεται να μεταχθεί στο Ναυτοδικείο στις 11:00 το πρωί.