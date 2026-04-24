Το Apple TV+ προετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι γεμάτο τηλεοπτικές επιτυχίες, φέρνοντας πίσω δύο από τις πιο αγαπημένες του σειρές. Το δημοφιλές streaming service της Apple, που έχει ήδη καθιερωθεί με μεγάλες παραγωγές, εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με νέους κύκλους των Silo και Ted Lasso.

Silo: Η δυστοπική επιτυχία επιστρέφει τον Ιούλιο

Η σειρά Silo, μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές επιστημονικής φαντασίας του Apple TV+, επιστρέφει σχεδόν 18 μήνες μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν. Η τρίτη σεζόν κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 3 Ιουλίου και θα προβάλλεται εβδομαδιαία έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Βασισμένο στην τριλογία του Hugh Howey, το Silo παρουσιάζει τη ζωή 10.000 ανθρώπων που ζουν υπόγεια σε μια δυστοπική κοινωνία. Η Apple έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η ιστορία θα ολοκληρωθεί με την τέταρτη σεζόν.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη της εταιρείας, η τρίτη σεζόν συνεχίζει την πορεία της Juliette Nichols, η οποία επιβιώνει από την αναγκαστική «καθαριότητα» αλλά επιστρέφει με απώλεια μνήμης. Παράλληλα, ξεδιπλώνεται ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά και πολιτικές συνωμοσίες, ενώ η σειρά εισάγει νέους χαρακτήρες και αποκαλύπτει περισσότερα για τον έξω κόσμο.

Ted Lasso: Επιστροφή με νέα πρόκληση

Το Ted Lasso παραμένει η πιο αναγνωρίσιμη σειρά του Apple TV+, καθώς αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της πλατφόρμας πριν από την άνοδο του Severance. Αν και όλα έδειχναν πως η ιστορία είχε ολοκληρωθεί με την τρίτη σεζόν, η Apple επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή του με πολλαπλές νέες σεζόν ήδη σε εξέλιξη.

Η τέταρτη σεζόν του Ted Lasso αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι, με πιθανότερη ημερομηνία τον Αύγουστο, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Hannah Waddingham.

Σύμφωνα με την περίληψη, ο Ted επιστρέφει στο Ρίτσμοντ για να αναλάβει τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: την καθοδήγηση μιας γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη δεύτερη κατηγορία. Η νέα σεζόν υπόσχεται χιούμορ, συγκίνηση και νέες ευκαιρίες για το αγαπημένο καστ, στο οποίο συμμετέχουν οι Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt και Jeremy Swift.

Με τις δύο αυτές παραγωγές, το Apple TV+ επιβεβαιώνει τη στρατηγική του να επενδύει σε επιτυχημένες σειρές, προσφέροντας στους συνδρομητές ένα καλοκαίρι γεμάτο από δυνατές και πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές στιγμές.