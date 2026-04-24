Εχω μπροστά μου μια αφίσα. Σε κόκκινο φόντο ένας γιγαντιαίος Τσίπρας χαιρετίζει την ανθρωπότητα με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι.

Τον χαιρετισμό συνοδεύει η τεράστια αναγγελία «Ελπίδα Ξανά!», κάτι σαν πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών». Και ακολουθεί η χρήσιμη διευκρίνιση «Στηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα» για την περίπτωση που δεν πιάσαμε το νόημα.

Τι έπαθε η ελπίδα; Τίποτα κακό. Απλώς μας καλούσε στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου.

Οπου την Τετάρτη, 22 Απριλίου και στις 20.30 δεν θα ακούγαμε την ίδια την ελπίδα αλλά τον Δ. Τεμπονέρα και τον Νίκο Μπίστη. Υποθέτω πως είναι κάτι σαν δεύτερη ομάδα ελπίδας.

Νεότερα από την εκδήλωση δεν έχω αλλά μάλλον δεν σείστηκε και η Κόρινθος.

Ετσι, η ελπίδα έκτοτε ταξιδεύει στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου με την ελπίδα που τρέφει κάθε ελπίδα που πεθαίνει τελευταία πως κάποια στιγμή θα αντικρίσει και το κλεινόν άστυ.

Περιμένουμε. Ελπίζοντας. Αλλά δεν θέλω ενθουσιασμούς.

Και την Κοβέσι περιμέναμε πώς και πώς να βάλει κανέναν φυλακή αλλά ατυχήσαμε. Ηλθε κι έφυγε χωρίς να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Την οποία εν τω μεταξύ δεν ανέτρεψε ούτε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ παρά τα έγκυρα προγνωστικά. Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω πια τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο.

Εδώ ακόμη και ο σύντροφος Αρβανίτης που βρήκε «πειραγμένα» τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023 διευκρίνισε μετά πως εννοούσε ότι «αλλοίωσαν συνειδήσεις». Ενώ κατά τον σύντροφο το σωστό θα ήταν να μείνουν αναλλοίωτες οι συνειδήσεις ώστε να αλλοιωθεί η νοημοσύνη των υπολοίπων.

Αλλά αυτή η δοκιμασία δεν αντέχεται. Κάθε εβδομάδα μας προαναγγέλλουν μια καταστροφή που όλο έρχεται και τελικά δεν συμβαίνει.

Την ίδια στιγμή που και η Κοβέσι μπορεί να διαθέτει το ανάλογο ύφος αλλά μας αφήνει στην ανάλυση και τη γενικούρα.

Ασε που η γυναίκα κυκλοφορεί με τις χειροπέδες στην τσέπη και κανείς δεν κάθεται να τον συλλάβει. Πώς μετά να έχεις εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη;

Δεν θέλω να κάνω ανοίκειες συγκρίσεις αλλά όλο και περισσότερο η ευρωπαία γενική εισαγγελέας μου θυμίζει την κυρία Καρυστιανού που θέλει να τους βάλει όλους φυλακή.

Αφού τώρα που τελειώνει η θητεία της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια χαρά τη βλέπω στην προεδρία του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023.

Ευτυχώς βεβαίως στην Ελλάδα κανείς δεν πάει φυλακή αν δεν το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε.

Κι έτσι μπορώ να σπεύσω με ενθουσιασμό να υποδεχτώ την ελπίδα που έρχεται ξανά. Στα διόδια της Ελευσίνας.