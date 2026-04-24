Η συμμετοχή της Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών σχεδόν επισκίασε τα πάντα χθες. Κατ’ αρχάς, όλοι περίμεναν τι είχε να πει και έπαιζαν στοιχήματα για το πόσο σκληρή θα είναι η απάντησή της στα κυβερνητικά στελέχη που έχουν… ξεσαλώσει εναντίον της στα πάνελ. Ηταν δε η μόνη από τους καλεσμένους που άκουσα να ενδιαφέρει και τους ντόπιους των Δελφών. Ούτε ένας ούτε δύο αλλά τρεις τοπικοί παράγοντες μου έλεγαν χθες το πρωί ότι «ήρθε η εισαγγελέας». Και αυτή, εκτός από τα καρφιά στην κυβέρνηση, μοίραζε χαμόγελα. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι ο υπουργός που έκανε τις πιο σκληρές δηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Κοβέσι και την εντεταλμένη Πόπη Παπανδρέου ήταν ο μόνος που έσπευσε να παραστεί στην ομιλία της. Κανένα άλλο κυβερνητικό στέλεχος ή συνεργάτης δεν μπήκε στην αίθουσα, παρότι βρίσκονταν στον χώρο. Ο Γεωργιάδης τής έκανε και χειραψία, αντάλλαξαν χαμόγελα και έκατσε να την ακούσει ακριβώς μπροστά της. Αφού άρχισε εκείνη να μιλάει, ωστόσο, τα χαμόγελα κόπηκαν. Ο Γεωργιάδης αποφάσισε να αντεπιτεθεί λίγες ώρες αργότερα, από το δικό του πάνελ: «Ρωτήστε ό,τι θέλετε… Οσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία».

Φαρμακερά σχόλια

Δεν πέρασε, πάντως, απαρατήρητο ότι η Κοβέσι, εκτός από τις ευθείες βολές, πέταξε και κάποια πλάγια σουτ με προσποίηση για τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Φλωρίδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Τις διαρροές και τις δηλώσεις στα ΜΜΕ για όσα ειπώθηκαν (ή υποτίθεται ότι ειπώθηκαν) μεταξύ της Κοβέσι και της ηγεσίας του υπουργείου τις έκανε το υπουργείο. Και ενώ η Κοβέσι, χθες, έλεγε πόσο καλή κουβέντα είχαν με τον Φλωρίδη, το επόμενο δευτερόλεπτο τον «άδειαζε» εντελώς. Ο υπουργός είπε ότι τέθηκε το θέμα τού αν θα φτάνουν οι δικογραφίες «σε δόσεις». Η Κοβέσι απάντησε ότι δεν συζητήθηκε αυτό. Ενώ διέψευσε και άλλες πληροφορίες «πηγών» του υπουργείου, με το φαρμακερό σχόλιο «μάλλον αυτές οι πηγές δεν γνωρίζουν τι ισχύει».

Ο Τζιτζικώστας και η «ανοιχτή πληγή»

Σε συνέχεια της αυστηρής στάσης της Κοβέσι, ένα από τα άλλα αξιοσημείωτα χθεσινά ήταν η τοποθέτηση του Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο οποίος – θυμίζω – είναι επίτροπος Μεταφορών και σε ερώτηση για το δυστύχημα των Τεμπών απάντησε ότι «τα Τέμπη είναι ανοιχτή πληγή, και θα είναι όσο έχουμε ανοιχτή την παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών από την Ελλάδα». Πρόσθεσε, βέβαια, έναν καλό λόγο για τον Χρίστο Δήμα που ήταν δίπλα του, ότι η Ελλάδα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ακολουθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα των έργων για τη σιδηροδρομική ασφάλεια που έχει συμφωνήσει με την Κομισιόν. Κρατάει αποστάσεις ασφαλείας από την κυβέρνηση ο Τζιτζικώστας, έχει και το δικό του πολιτικό μέλλον να σκεφτεί…

Περιμένουν τα Τίρανα για την ΑΟΖ

Αποστάσεις βλέπουν αρκετοί πως κρατά η Αθήνα από τις δηλώσεις που έκανε ο Εντι Ράμα από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει συμφωνία με την Ελλάδα να λυθεί το εκκρεμές διμερές ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έως το φθινόπωρο και σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό που τονίζουν αρμόδιες διπλωματικές πηγές είναι πως δεν μπορούν να δεσμευθούν για μια τέτοια εξέλιξη τη στιγμή που το κώλυμα υπάρχει από πλευράς Τιράνων και αφορά την απόρριψη του προϋπάρχοντος σχεδίου συμφωνίας Ελλάδας – Αλβανίας από το αλβανικό συνταγματικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, η ελληνική πλευρά επισημαίνει πως φυσικά και δεν είναι αντίθετη στην παραπομπή τής εν λόγω διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης καθώς αξιολογείται ως σημαντικό το «να κλείνουν όλες οι τρύπες» αναφορικά με τις οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών. Οι ίδιες πηγές, επιπλέον, επιβεβαιώνουν την αναμφισβήτητη διάθεση και από τις δύο πλευρές να επιλυθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, πως πλέον η συνεργασία με την Αλβανία είναι πράγματι εποικοδομητική.

Το «τολμηρό έγγραφο» του Ράμα

Στον απόηχο, τώρα, των όσων δήλωσε ο Εντι Ράμα μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Αθήνα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και για ακόμη ένα ζήτημα που δεν είναι άλλο από την αναφορά του αλβανού πρωθυπουργού σε ένα «τολμηρό έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα» μεταξύ των δύο χωρών. Ερωτηθείσα σχετικά διπλωματική πηγή χθες, απάντησε πως δεν υπήρξε υπογραφή κανενός «τολμηρού εγγράφου» κατά το πρωθυπουργικό τετ α τετ στο Μαξίμου. Οπως κατέστη σαφές, πρόκειται για μια συζήτηση που όντως έχει υπάρξει επί των διμερών σε εκκρεμότητα θεμάτων, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει – μελλοντικά όμως – είτε σε επιμέρους συμφωνίες είτε σε ένα ενιαίο κείμενο. Το πότε, ωστόσο, παραμένει σε όλους άγνωστο.