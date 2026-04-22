Οι παρουσίες κορυφαίων ηγετών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου στο τραπέζι των «27» ηγετών της ΕΕ σηματοδοτούν μια κρίσιμη στρατηγική αναβάθμιση της άτυπης Συνόδου Κορυφής που οργανώνει η Κυπριακή Προεδρία το διήμερο 23 και 24 Απριλίου, αύριο και μεθαύριο. Οι προσκλήσεις που εστάλησαν από τη Λευκωσία, εκτός από τους κοινοτικούς αξιωματούχους, περιελάμβαναν τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, πρόεδρο της Αιγύπτου, τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα, καθώς και τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) Τζασέμ Μοχάμεντ αλ Μπουντάουι.

Η παρουσία τους δεν θα περιοριστεί στο αυριανό δείπνο στην Αγία Νάπα, αλλά θα συνεδριάσουν με το Συμβούλιο των ηγετών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, με τη Λευκωσία να αξιοποιεί ως γέφυρα τον γεωστρατηγικό της ρόλο ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ. Επιμένοντας στις προκλήσεις ασφάλειας, άλλωστε, η Κυπριακή Προεδρία έχει καλέσει και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος, ωστόσο, θα συμμετάσχει χωρίς φυσική παρουσία.

Γαλάζιο «ηφαίστειο» με νέο στόχο

Η φαινομενική ομαλότητα που επιθυμεί το Μαξίμου να αποπνέει η στάση των βουλευτών της ΝΔ στο ζήτημα της άρσεων ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μοιάζει περισσότερο με εύθραυστη ανακωχή. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, έχει έρθει στην επιφάνεια ένα βαθύ δομικό ρήγμα: η σύγκρουση ανάμεσα στον τεχνοκρατικό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου και τους εκφραστές της κομματικής βάσης.

Δεν ήταν τυχαία η σχετική παρέμβαση που έκανε ο Γιώργος Βλάχος που μίλησε ευθέως για στελέχη δύο ταχυτήτων. Το χάσμα δεν δημιουργήθηκε τώρα, βέβαια. Απλώς, η υπόθεση των 13 «γαλάζιων» βουλευτών που ενεπλάκησαν στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η σταγόνα που έχει φτάσει το ποτήρι κοντά στην υπερχείλιση. Πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι καλούνται αυτοί να παίξουν τους ρόλους είτε της θυσιαζόμενης «Ιφιγένειας» είτε του δικαστή της. Μέσα σε όλο αυτό το προβληματικό κλίμα δε, η απουσία του Γιώργου Μυλωνάκη έκοψε ένα νήμα επικοινωνίας μεταξύ του Μαξίμου και της Βουλής, το οποίο τώρα αποδεικνύεται πως ήταν πολύτιμο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό εσωκομματικών τριβών, ο υπουργός Επικρατείας, Ακης Σκέρτσος, φαίνεται να αποτελεί πλέον τον κύριο στόχο των δυσαρεστημένων.

Αιρετοί εναντίον τεχνοκρατών

Η χθεσινή δημόσια και ασυνήθιστα σφοδρή επίθεση του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, στον Σκέρτσο, είχε ως αφορμή μια ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας περί της διαχρονικότητος των ρουσφετιών. Η οποία ενόχλησε σφόδρα όσους θεώρησαν ότι τους «τσουβαλιάζει» και τους κρίνει αφ’ υψηλού «ένας που δεν έχει εκλεγεί ποτέ» (η φράση αυτή ειπώθηκε verbatim και από άλλους). Εξού και η κατηγορία του Οικονόμου (Παραπολιτικά fm) ότι ο Σκέρτσος «δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα», συνοψίζει την οργή δεκάδων βουλευτών για την αποστειρωμένη «τεχνοκρατική ελίτ» που τους απαξιώνει. Οπως και το ξέσπασμα για τους κινδύνους ενός «ακόμα πιο αρχηγοκεντρικού και πρωθυπουργοκεντρικού πολιτικού συστήματος». Ακόμη και ο Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει όσα είπε ο Οικονόμου, κάλυψε μεν τον Σκέρτσο ως προς τις προθέσεις του, πέταξε όμως κι αυτός το καρφάκι του, τονίζοντας «είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν τον σταυρό ό,τι πιο σημαντικό για τη νομιμοποίηση ενός πολιτικού εφόσον θέλει να συνεχίσει για κάποια χρόνια».

Οι «μασέρ» του Μαξίμου

Το ρόλο του «αρχιπυροσβέστη», πάντως, ανέλαβαν ο Μιχάλης Μπεκίρης με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Θανάση Νέζη και τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, που τις τελευταίες 3-4 μέρες έχουν αποδυθεί σε έναν μαραθώνιο πολιτικού «μασάζ». Αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες λένε ότι κατάφεραν να μεταπείσουν αρκετούς υποψήφιους «αντάρτες» να ψηφίσουν την άρση της ασυλίας όλων των βουλευτών. Μόνο ο Στέλιος Πέτσας εμφανίστηκε δημοσίως αμετακίνητος, αλλά θα προτιμήσει να απέχει αντί να σπάσει τη «γραμμή».

Η μέθοδος του κουβά

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Μέγαρο Μαξίμου, εκτός από τις επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταχειρίζεται και την επικοινωνιακή μέθοδο του… κουβά. Ρίχνει, εν ολίγοις, μια ιδέα στην πολιτική αγορά για να αλλάξει η ατζέντα και μετά την πετάει στον κουβά. Μετά την προαναγγελία του Μητσοτάκη για καθιέρωση ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, εκεί φαίνεται να καταλήγει και το λεγόμενο «γερμανικό μοντέλο» για το εκλογικό σύστημα, με μείωση των βουλευτών, μονοεδρικές και λίστα. Τρεις μέρες κράτησε αυτό. Στο χθεσινό μπρίφινγκ ο Μαρινάκης το γείωσε, λέγοντας πως «είναι μια από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί», «δεν έχει ληφθεί απόφαση» και ότι θα το δούμε «μετά τις εκλογές».