Την Κυριακή που έρχεται διεξάγεται, τελικά, η πρώτη Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ με τη νέα σύνθεση που προέκυψε από το συνέδριο του κόμματος. Και εκλέγει νέα όργανα, για τα οποία, στο παρασκήνιο, οι διάφοροι παίκτες έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται – γιατί η εκπροσώπηση όλων των τάσεων, με βάση τους συσχετισμούς, είναι δεδομένη. Η επιλογή της ημερομηνίας έχει να κάνει και με το μομέντουμ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την περίοδο μέχρι τις ανακοινώσεις του νέου κόμματος Τσίπρα και το αντιπολιτευτικό μονοπώλιο που έχει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να το κάνει με οργανωτικές εκκρεμότητες.

Τον βρήκε;

Το ερώτημα στο οποίο όλοι ψάχνουν την απάντηση είναι ένα: ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας; Το ασυμβίβαστο με αιρετές θέσεις απέκλεισε κάποιους ενδιαφέροντες υποψηφίους με σχετικά μεγάλη αποδοχή εντός τουλάχιστον της ανδρουλακικής πλειοψηφίας. Χθες το πρωί, δύο ονόματα ακούγονταν ως βασικό δίλημμα για τον έκτο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη: ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς. Μέχρι το τέλος της ημέρας, φαίνεται πως στο μυαλό του Νίκου Ανδρουλάκη δίλημμα δεν υπάρχει πια. Τίποτα δεν είναι βέβαιο, ωστόσο, μέχρι τις τελικές ανακοινώσεις, καθώς υπάρχουν «ουρές» που χρήζουν μαζέματος – το οποίο, ωστόσο, εκτιμάται πως μπορεί να συμβεί.

Προτάσεις

Εκτός από τον γραμματέα, ωστόσο, επαφές ξεκίνησαν και με τις αντιπολιτευτικές εσωκομματικες τάσεις, για τη διερεύνηση των σχετικών προθέσεων. Η διάθεση όλων των πλευρών, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι συναινετική, χωρίς διάθεση για συγκρούσεις –όλοι αντιλαμβάνονται πως η ευκαιρία του κόμματος είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να επιδιώκουν την αποτύπωση των δυνάμεών τους, αλλά δεν έχουν διάθεση για φασαρία. Από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλακη, πλην του ίδιου, συζητούνται η Τόνια Αντωνίου και ο Φίλιππος Σαχινίδης, καθώς και δύο ακόμα άτομα. Στην πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, συζητείται η Εφη Χαλάτση και ένας εκπρόσωπος από τη βόρεια Ελλάδα. Δεδομένη θεωρείται η συμμετοχή του Μιχάλη Κατρίνη, της Αννας Διαμαντοπούλου, του Παύλου Χρηστίδη και του Χάρη Δούκα.

Μετρήσεις

Εχουν αρχίσει να μετράνε οι δημοσκόποι μετά το Πάσχα – και αυτό ίσως είναι η μοναδική είδηση από τους γνώστες των αριθμών. Οι επόμενες έρευνες είναι καθοριστικές όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση – καθώς θα κρίνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα, και την είσοδο των νέων κομμάτων. Είναι ενδεικτικό ότι χθες, λίγο μετά την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει πως έρχεται τρίτη με μονοψήφιο ποσοστό, η Μαρία Καρυστιανού άρχισε τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί πυκνώνουν και οι εμφανίσεις Τσίπρα μέχρι τον Ιούνιο και την ανακοίνωση του κόμματος.

Απορία

Ποιος Πατρινός από την παρουσίαση της «Ιθάκης» αμφιταλαντεύεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα;