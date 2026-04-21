Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται για πρώτη φορά στην πρόθεση ψήφου ως τρίτη πολιτική δύναμη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politic.gr.

Το κόμμα της συγκεντρώνει 7,9%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση ενώ η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 3,3%. Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας 25,7% έναντι 28,7% τον Μάρτιο. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 13,5%, παρουσιάζοντας μικρή μεταβολή σε σχέση με το 13,9% της προηγούμενης μέτρησης.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 5,4%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 3,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται ακόμη χαμηλότερα στο 3,1%, ενώ η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,9% και οι Δημοκράτες 2,8%.

Στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,8%, ακολουθούμενος από το «κανένας» με 26,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 11,4%, η Μαρία Καρυστιανού 6,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 4,6%.

Στο ερώτημα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 35% αποδίδει ευθύνες σε πολιτικές παρεμβάσεις και το 28% σε διαχρονικές παθογένειες του κράτους, ενώ ακολουθούν η διοίκηση του οργανισμού (16%) και οι ελλιπείς έλεγχοι (15%).