Σε μια σημαντική ανακοίνωση για την κοινωνική πολιτική της χώρας προχώρησε η υπουργός Κοινωνικής Προστασίας και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026. Η υπουργός γνωστοποίησε ότι το υπουργείο ολοκληρώνει τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την αύξηση της προσφοράς, τη στεγαστική συνδρομή και τις δομικές μεταρρυθμίσεις. Εδράζεται σε μια πρωτοποριακή μελέτη που συγκεντρώνει για πρώτη φορά αναλυτικά στοιχεία για το στεγαστικό απόθεμα σε όλη τη χώρα.

Τα δεδομένα, χαρτογραφημένα σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου, προσφέρουν στην Πολιτεία σαφή εικόνα των στεγαστικών αναγκών ανά περιοχή. Έτσι καθίσταται δυνατός ο σχεδιασμός παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στην πραγματική πίεση κάθε τοπικής κοινωνίας.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την κοινωνική στέγαση

Συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα «Χτίζοντας το Μέλλον της Προσιτής Στέγασης», η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης, συνομιλώντας με τον διεθνή εμπειρογνώμονα σε θέματα Real Estate Πίτερ Ντέντον, πρώην επικεφαλής του βρετανικού οργανισμού Homes England.

Η υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα, χωρίς ιδιαίτερη παράδοση στην κοινωνική κατοικία πέρα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, καλείται να καλύψει ένα κενό δεκαετιών. Το νέο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης περιλαμβάνει 43 στοχευμένα μέτρα, ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρωμένα στην πλατφόρμα stegasi.gov.gr.

Όπως εξήγησε, η κυβερνητική πολιτική μετατοπίζεται από την ενίσχυση της ζήτησης προς την ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Στόχος είναι η αύξηση του στεγαστικού αποθέματος ως ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για τη μείωση των τιμών.

Νέα μοντέλα συνεργασιών και κοινωνική αντιπαροχή

Κατά τη συμμετοχή της στο πάνελ «Μοντέλα Κοινωνικών Ακινήτων: Αντιμετώπιση της Στεγαστικής Πρόκλησης», με τους Παναγιώτη Σταμπουλίδη, Άννα Ροκοφύλλου και Ιωάννη Μπίτζη, η υπουργός έδωσε έμφαση στις νέες μορφές σύμπραξης για την εξασφάλιση προσιτής στέγης.

Ανέδειξε τη νέα στρατηγική για την κοινωνική στέγαση, υπογραμμίζοντας ότι η κατοικία αποτελεί τη βάση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Τόνισε επίσης την ανάγκη σύμπραξης και ευθύνης τόσο της αγοράς όσο και της κοινωνίας, η οποία, όπως είπε, αναγνωρίζει τη χρησιμότητα της κοινωνικής κατοικίας, αλλά όχι στη δική της περιοχή.

Η υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής, όπου τουλάχιστον το 30% των κατοικιών θα διατίθεται με ελεγχόμενο χαμηλό μίσθωμα. Επισήμανε επίσης τη συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κατασκευή 2.300 κατοικιών σε στρατόπεδα.

Παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με τις πρώτες 500 έως 700 κατοικίες να παραδίδονται έως το 2029. Στη Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη ανακαινιστεί 40 διαμερίσματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία μίσθωσης.

«Η κατοικία δεν είναι ένα “πολυτελές” δικαίωμα, αλλά ένα κοινό, ανθρώπινο δικαίωμα», σημείωσε η υπουργός, επισημαίνοντας ότι το στεγαστικό συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό, καθώς η αξιοπρεπής στέγη αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων οικογενειών.

Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος της κοινωνικής στέγασης και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας. Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε ότι το Υπερταμείο θα εξετάσει πιθανές βελτιώσεις, αντιμετωπίζοντας τα σύνθετα νομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Η Άννα Ροκοφύλλου εξέφρασε αισιοδοξία ότι τα προγράμματα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, με τη χρηματική ενίσχυση φοιτητών και οικογενειών και την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της στεγαστικής κατάστασης.