Η Τσέλσι προχώρησε στην απομάκρυνση του Λίαμ Ροσενιόρ από τον πάγκο της ομάδας, μετά την ήττα με 3-0 από τη Μπράιτον, σε μια απόφαση που σηματοδοτεί το τέλος μιας σύντομης αλλά ταραχώδους θητείας.

Ο Άγγλος τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα στις 6 Ιανουαρίου, όμως δεν κατάφερε να αντιστρέψει την αρνητική πορεία, με τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα να οδηγούν τελικά στη λύση της συνεργασίας μετά από 23 παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι

Η Τσέλσι γνωστοποίησε επίσημα την αποχώρηση του προπονητή, τονίζοντας τον επαγγελματισμό του και ευχαριστώντας τον για την προσφορά του:

«Η Τσέλσι ανακοινώνει ότι σήμερα χώρισε τους δρόμους της με τον προπονητή Λίαμ Ρόζενιορ.

Εκ μέρους όλων στην Τσέλσι, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Λίαμ και το επιτελείο του για την προσπάθεια και τη συμβολή τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο.

Ο Λίαμ επέδειξε πάντα υψηλό επαγγελματισμό και ακεραιότητα από τη στιγμή της πρόσληψής του, στα μέσα της σεζόν.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία, ωστόσο τα πρόσφατα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις δεν ανταποκρίθηκαν στα απαιτούμενα πρότυπα, με ακόμη πολλά να διακυβεύονται στη σεζόν.

Όλοι στην Τσέλσι του εύχονται κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν θα αναλάβει ως υπηρεσιακός προπονητής μέχρι το τέλος της σεζόν, με τη στήριξη του υπάρχοντος τεχνικού επιτελείου, καθώς ο σύλλογος συνεχίζει την προσπάθεια για ευρωπαϊκή έξοδο και πορεία στο Κύπελλο Αγγλίας.

Καθώς ο σύλλογος επιδιώκει σταθερότητα στη θέση του προπονητή, θα πραγματοποιηθεί διαδικασία αξιολόγησης για τη σωστή μακροπρόθεσμη επιλογή».

Το τέλος μιας σύντομης εποχής

Η απομάκρυνση ήρθε μετά από σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, με την Τσέλσι να μετρά πέντε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα χωρίς καν να σκοράρει, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα.

Ο Ρόζενιορ αποχωρεί με απολογισμό 23 αγώνων, 11 νίκες, 2 ισοπαλίες και 10 ήττες, σε μια θητεία που ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.