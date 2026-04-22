Καθώς η διεθνής προσοχή παραμένει στραμμένη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μια πιο «σιωπηλή» αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη αντιπαράθεση εκτυλίσσεται κάτω από την επιφάνεια της Αρκτικής και του Βόρειου Ατλαντικού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια υποθαλάσσια αντιπαράθεση τύπου Ψυχρού Πολέμου με τη Ρωσία, της οποίας τα προηγμένα πυρηνικά υποβρύχια ωθούν τη Συμμαχία να αναβαθμίσει τις ανθυποβρυχιακές της δυνατότητες σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Στο εσωτερικό του «βουνού»

Στην καρδιά της επιτήρησης του ΝΑΤΟ στον Βορρά βρίσκεται το Νορβηγικό Κοινό Στρατηγείο στο Ρέιταν, κοντά στο Μπόντο — ένα κέντρο διοίκησης σκαμμένο στην πλαγιά ενός βουνού. Από αυτή την οχυρωμένη εγκατάσταση, αξιωματικοί των συμμάχων παρακολουθούν τις κινήσεις του ρωσικού Βόρειου Στόλου, του οποίου τα υποβρύχια συγκαταλέγονται στα πιο ισχυρά μέσα του ρωσικού οπλοστασίου.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι δυτικές ναυτικές δυνάμεις δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να εντοπίσουν τα ρωσικά υποβρύχια, τα οποία αναβαθμίζονται διαρκώς. Αυτό αναγκάζει το ΝΑΤΟ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις επιτήρησης πιο βόρεια, στη Θάλασσα του Μπάρεντς, επιχειρώντας να τα εντοπίσει πριν καταδυθούν σε βάθη έως και 4.000 μέτρων.

Ο αντιναύαρχος Rune Andersen, επικεφαλής του νορβηγικού στρατηγείου, δήλωσε στο Business Insider τον Μάρτιο ότι η παρουσία και η δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην περιοχή «έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δύο με τρία χρόνια», εν μέρει λόγω «της αυξημένης ρωσικής δραστηριότητας εκτός περιοχής με υποβρύχια».

Καταδίωξη ενός μήνα

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε εμφανής στις αρχές Απριλίου, όταν ο Βρετανός υπουργός Άμυνας John Healey αποκάλυψε ότι βρετανικές και νορβηγικές δυνάμεις παρακολουθούσαν για περισσότερο από έναν μήνα ένα ρωσικό επιθετικό υποβρύχιο κλάσης Akula, καθώς και δύο κατασκοπευτικά υποβρύχια της υπηρεσίας GUGI, τα οποία κινούνταν κοντά σε υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς στον Βόρειο Ατλαντικό.

Τα κατασκοπευτικά υποβρύχια, που ανήκουν στη ρωσική Διεύθυνση Έρευνας Βαθέων Υδάτων, θεωρήθηκε ότι χαρτογραφούσαν κρίσιμες υποδομές — όπως καλώδια που μεταφέρουν δεδομένα διαδικτύου και χρηματοοικονομικές πληροφορίες μεταξύ ηπείρων. Τελικά αποχώρησαν, χωρίς να καταγραφούν ζημιές.

Η Βρετανία και η Νορβηγία είχαν ήδη υπογράψει τον Δεκέμβριο συμφωνία κοινών περιπολιών, δεσμεύοντας έναν στόλο τουλάχιστον 13 πολεμικών πλοίων για τον εντοπισμό ρωσικών υποβρυχίων και την προστασία υποθαλάσσιων υποδομών.

Εξοπλιστική ενίσχυση στα βάθη

Απαντώντας στην αυξανόμενη απειλή, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επενδύουν σημαντικά σε μέσα ανθυποβρυχιακού πολέμου. Η Βρετανία, η Νορβηγία και η Γερμανία ενισχύουν τον συντονισμό τους μέσω της απόκτησης νέων υποβρυχίων, φρεγατών και αεροσκαφών ναυτικής επιτήρησης Boeing P-8A Poseidon.

Η Γερμανία παρέλαβε το πρώτο από τα οκτώ αεροσκάφη P-8A τον Νοέμβριο του 2025, εντασσόμενη στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία ως χρήστης του συγκεκριμένου τύπου. Τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιήθηκαν και στην πρόσφατη επιχείρηση Βρετανίας–Νορβηγίας κατά ρωσικών υποβρυχίων.

Η μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική από το 2022, η Cold Response 26, συγκέντρωσε τον Μάρτιο 32.500 στρατιωτικούς από 14 χώρες στη βόρεια Νορβηγία και τη φινλανδική Λαπωνία, με την ανθυποβρυχιακή δράση να αποτελεί βασικό της άξονα. Σύμφωνα με το High North News, η Νορβηγία αναλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον εντοπισμό υποβρυχίων, σε συνεργασία με τη Βρετανία και τη Γερμανία.

Η αντιπαράθεση αυτή θυμίζει έντονα τη δυναμική που χαρακτήρισε δεκαετίες ανταγωνισμού μεταξύ υπερδυνάμεων — μόνο που πλέον το πεδίο δεν περιορίζεται σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά επεκτείνεται στο ευάλωτο δίκτυο καλωδίων και αγωγών που στηρίζει την παγκόσμια οικονομία.