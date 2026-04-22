Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) στην περιοχή Βότυρος ή Πίτες της Γριάς, με συγγενείς της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο, που εντοπίστηκε νεκρή.

Όπως κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, οι στενοί συγγενείς της άτυχης γυναίκας και μητέρας τριών παιδιών αγκαλιάστηκαν και ξέσπασαν σε κλάματα, αδυνατώντας να πιστέψουν το τραγικό γεγονός που βύθισε την οικογένειά τους στο πένθος. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν σε κανέναν να πλησιάσει το αυτοκίνητο της 43χρονης, μέσα στο οποίο βρίσκεται το άψυχο σώμα της, ενώ αναμένεται η άφιξη της σήμανσης και του ιατροδικαστή για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Το άψυχο κορμί της 43χρονης φέρει τραύμα από όπλο, το οποίο δεν βρέθηκε εντός του οχήματος, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda HR-V του 2001. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, ο θάνατος προήλθε από πυροβολισμό, καθώς η σορός της βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος και ήταν σκεπασμένη με ένα χαλί.

Το χρονικό του δράματος

Η Ελευθερία Γιακουμάκη είχε φύγει από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής (19/4) και από τότε τα ίχνη της αγνοούνταν. Λίγες ώρες αργότερα, από το κινητό της εστάλη στα παιδιά της το αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα», το οποίο ενεργοποιείται, όταν ο κάτοχος απορρίπτει εισερχόμενη κλήση.

Έκτοτε, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί τους, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σε συγγενείς και φίλους, οι οποίοι υπογράμμισαν, ότι η 43χρονη δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τα παιδιά της χωρίς ενημέρωση. Όπως ανέφερε φίλη της, η Ελευθερία της είπε το πρωί της Κυριακής «Φεύγω για λίγο και θα γυρίσω σε δύο λεπτά», κατά τη διάρκεια σύντομης συνάντησής τους στο χωριό Δαφνές. Από εκείνη τη στιγμή, τα ίχνη της χάθηκαν.