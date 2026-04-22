Οι αριθμοί δείχνουν ότι πριν δύο χρόνια, σχεδόν 20.000 γυναίκες αυτής της χώρας κατήγγειλαν επικίνδυνη σε βάρος τους συμπεριφορά.

Τα τελευταία 3-4 χρόνια σχεδόν 100 γυναίκες σκοτώθηκαν, ο θάνατός τους χαρακτηρίστηκε γυναικοκτονία.

Τις τελευταίες ώρες μία γυναίκα 43χρονών βρέθηκε εκτελεσμένη στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της, ήταν μητέρα 3 παιδιών.

Ποιος τη σκότωσε; Ακόμα κι αν αποδειχτεί ότι ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση και ο οποίος αυτοκτόνησε, το κίνητρο παραμένει.

«Έπρεπε να πεθάνει».

Πριν λίγες μέρες, μία νεαρή κοπέλα που ήθελε να ζήσει τη ζωή που ήθελε, έκανε και κι’ αυτή ένα βήμα παραπάνω. Πετάχτηκε σε μία πλατεία για να βρει βασανιστικό θάνατο.

Απροκάλυπτα παραμονεύει ο θάνατος σε αυτή τη χώρα κάθε γυναίκα που νιώθει χειραφετημένη.

Μέχρι κάποιος να τραβήξει μαχαίρι, πιστόλι, ή αυτοί που την περιτριγυρίζουν να την θεωρήσουν τελειωμένη.

Δραματικός θάνατος;

Μια γυναίκα στους Αμπελόκηπους. Χτυπημένη με σφυρί στο κεφάλι, και το πτώμα τυλιγμένο σε σακούλες στο πατάρι επί μία εβδομάδα.

Πώς σκοτώνουν τις γυναίκες

Τα όπλα και αντικατοπτρίζουν την έκταση του μίσους.

Μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη για μία γυναίκα 63 χρονών. Μαχαιριά δέχτηκε και ο γιός της που πήγε να τη σώσει. Αυτός γλύτωσε, όπως γλύτωσε.

Μία γυναίκα κάηκε ζωντανή. Την έλουσε με βενζίνη. Και μετά φωτιά.

Στο Ηράκλειο την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Στο Μενίδι, η νεκρή γυναίκα αφέθηκε με το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά.

Παιδιά που έχασαν πρόωρα, ίσως ό,τι πολυτιμότερο είχαν.

Είναι παιδιά γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Νεαρές γυναίκες που δολοφονήθηκαν, είχαν γονείς.

Κάθε γυναικοκτονία ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη. Ο μιμιτισμός φυτρώνει σε εύφορο έδαφος.

Δεν εμποδίζεται σε πολλές περιπτώσεις ούτε από τις καταγγελίες των θυμάτων, που έγιναν πριν δολοφονηθούν και ενώ είχαν απειληθεί και χτυπηθεί.

Τι έχουν να περιμένουν όσοι έμειναν πίσω; Είναι τα πρώτη μέλη μιας φυλής που μήνα με τον μήνα σιωπηλά μεγαλώνει.

Γεννημένοι ξανά, όταν το μένος κατά της γυναίκας έγινε κομμάτι του DNA ενός καινούργιου ειδομορφισμού.