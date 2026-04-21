Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει σε ολόκληρη τη χώρα ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς, με την Κεφαλονιά να παραμένει «μουδιασμένη» μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στο Αργοστόλι. Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από ανακοπή καρδιάς, η οποία φέρεται να συνδέεται με χρήση κοκαΐνης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα της 19χρονης, εμφανώς συντετριμμένη, μίλησε στην εκπομπή Live News του Mega και περιέγραψε με σπαρακτικά λόγια την απώλεια της κόρης της, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο και την οργή της για όσα συνέβησαν.

«Έχασα όλη μου τη ζωή. Η Μυρτώ δεν έπινε ούτε καφέ, μόνο νερό και χυμό. Δούλευα δύο δουλειές για να μην της λείψει τίποτα. Στο νοσοκομείο οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την προσπάθεια που κατέβαλαν οι γιατροί για να σώσουν την κόρη της.

Η μητέρα της 19χρονης δεν έκρυψε την οργή και τα αναπάντητα ερωτήματα που τη βασανίζουν από τη στιγμή της τραγωδίας, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όσους ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Γιατί να μου το πετάξουν στον δρόμο; Γιατί να μην την πάνε στο νοσοκομείο ή να μας πάρουν ένα τηλέφωνο; Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να το πάθουν. Πρέπει να προστατεύσουμε τα άλλα παιδιά. Εγώ έχασα τα πάντα», είπε με έντονη συγκίνηση.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η μητέρα της Μυρτούςς, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η κόρη της, εκφράζοντας φόβους ότι κάποιοι μπορεί να είχαν σκοπό να την εξαφανίσουν ή να την εκμεταλλευτούν.

«Κάποιοι είχαν σχέδιο να εξαφανίσουν τη Μυρτώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να υπήρχαν άλλα κίνητρα πίσω από όσα συνέβησαν.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιά, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της τραγωδίας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό της 19χρονης, καθώς και ο ρόλος τυχόν εμπλεκομένων προσώπων, ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.