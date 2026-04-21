Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για έναν άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Τσαμαδού στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης σήμερα το απόγευμα γύρω στις 16:00. Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και απέκλεισε τον χώρο.

Προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του άνδρα ενώ στο σημείο αναμένεται να σπεύσει ιατροδικαστής. Τους αστυνομικούς ειδοποίησε περαστικός από το σημείο. Στο σπίτι ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.