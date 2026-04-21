Μια σπάνια συλλογή από κοσμήματα της Εποχής του Χαλκού και ίχνη προϊστορικών οικισμών ήρθαν στο φως στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή αιολικού πάρκου στη Κάτω Σαξονία. Τα ευρήματα, ηλικίας άνω των 3.000 ετών, εντοπίστηκαν κοντά στην πόλη Wolfenbüttel.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, οι ανασκαφές κάλυψαν έκταση περίπου 93.000 τετραγωνικών μέτρων, από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Η συλλογή περιλαμβάνει περίτεχνα περιδέραια, σπειροειδή βραχιόλια, μεταλλικά διακοσμητικά φύλλα και δύο δίσκους-περόνες, που ανήκαν σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες και χρονολογούνται μεταξύ 1500 και 1300 π.Χ.

Το πιο εντυπωσιακό αντικείμενο είναι ένα κολιέ με περισσότερες από 156 χάντρες από κεχριμπάρι – το μεγαλύτερο εύρημα του είδους του που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κάτω Σαξονία.

Ανακάλυψη κάτω από εργοτάξιο αιολικού πάρκου

Τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες θεμελίωσης μίας από τις 19 ανεμογεννήτριες που κατασκευάζει η εταιρεία SAB WindTeam GmbH. Οι εργάτες εντόπισαν τα πρώτα μπρούτζινα και κεχριμπαρένια αντικείμενα σχεδόν αμέσως, όταν ο εκσκαφέας έκανε την πρώτη του διέλευση.

Ειδικοί από το Κρατικό Γραφείο Διατήρησης Μνημείων της Κάτω Σαξονίας παρενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας τα εύθραυστα αντικείμενα μαζί με το περιβάλλον έδαφος, ώστε να γίνει προσεκτική εξαγωγή τους υπό εργαστηριακές συνθήκες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο θησαυρός αποτέλεσε σκόπιμη προσφορά της τοπικής ελίτ, πιθανότατα για θρησκευτικούς λόγους. Μια μελέτη του 2025 από το Πανεπιστήμιο Aarhus έδειξε ότι το κεχριμπάρι είχε κεντρικό ρόλο σε εμπορικά δίκτυα μεγάλης απόστασης κατά την πρώιμη και μέση Εποχή του Χαλκού, συνδέοντας τη νότια Σκανδιναβία με την Ασσούρ. Το εύρημα του περιδέραιου ενισχύει αυτή τη θεωρία.

Ίχνη προϊστορικών και ρωμαϊκών εγκαταστάσεων

Η ανασκαφή αποκάλυψε στρώματα ανθρώπινης δραστηριότητας που εκτείνονται σε χιλιετίες. Στο νότιο τμήμα του χώρου εντοπίστηκαν δύο καλοδιατηρημένες κάτοψεις σπιτιών της λεγόμενης Πολιτιστικής Ομάδας της Γραμμικής Κεραμικής, της πρώτης αγροτικής κουλτούρας στην Κάτω Σαξονία, που χρονολογείται στα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ.

Από μεταγενέστερες περιόδους βρέθηκαν λάκκοι με ταφές σκύλων, ρωμαϊκού τύπου κεραμική και μεταλλικά αντικείμενα, πιθανώς τοποθετημένα σκόπιμα σε ομάδες. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει μια σχεδόν ακέραιη ξύλινη χτένα του 4ου ή 5ου αιώνα μ.Χ., διακοσμημένη με κυκλικά μοτίβα και μπρούτζινα καρφιά – αντικείμενο προσωπικής χρήσης που σπάνια διατηρείται ανέπαφο.

Πρόκειται για τον πρώτο θησαυρό της Εποχής του Χαλκού που εντοπίζεται στην περιοχή του βόρειου Harz από το 1967 και τον μοναδικό που έχει ανασκαφεί με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Ερευνητές από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Clausthal σχεδιάζουν τώρα αναλυτικές υλικολογικές εξετάσεις, ενώ η συντήρηση και η μελέτη των αντικειμένων βρίσκονται σε εξέλιξη.